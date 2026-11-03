Στην φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους και οι τρεις κατηγορούμενοι για την φονική έκρηξη στην Πλάκα.

Νέο βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της φονικής έκρηξης σε πολυκατοικία της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους.

Στο υλικό αποτυπώνεται το μέγεθος της έκρηξης, ενώ καταγράφονται ο εκκωφαντικός ήχος που ενεργοποίησε τους συναγερμούς της γειτονιάς, καθώς και το μαύρο πέπλο καπνού και τα θραύσματα που σκέπασαν την περιοχή.

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Σε δεύτερο βίντεο, περίπου μία ώρα αργότερα, οι τρεις κατηγορούμενοι - ο 55χρονος γνωστός ως «Μπούμπου», ο 37χρονος «Αργύρης» και ο 34χρονος συνεργός τους - καταγράφονται στον Νέο Κόσμο να μοιράζονται τα κλοπιμαία.

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ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Μετά τις απολογίες τους, και οι τρεις κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα. Αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για εμπρησμό, έκρηξη και ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή, καθώς και για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η προσπάθειά τους να ξηλώσουν χάλκινο σωλήνα φυσικού αερίου προκάλεσε μεγάλη διαρροή, η οποία λίγες ώρες μετά πυροδοτήθηκε από σπινθήρα ηλεκτρικού διακόπτη.

Η έκρηξη ισοπέδωσε το νεοκλασικό κτίριο, εγκλωβίζοντας στα συντρίμμια δύο νεαρά ζευγάρια Αμερικανών τουριστών (ανάμεσά τους και μία έγκυο) κι ένα μεγαλύτερης ηλικίας ζευγάρι Ελληνίδας και Βρετανού που διέμεναν εκεί μόνιμα.

Ενώπιον του ανακριτή, οι κατηγορούμενοι παραδέχτηκαν την παρουσία τους στο κτήριο, αλλά αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή με την έκρηξη. Ο 55χρονος δήλωσε συντετριμμένος υποστηρίζοντας πως δεν φταίει, ο δεύτερος ζήτησε συγγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων, ενώ ο τρίτος αρνήθηκε να μιλήσει.

Παράλληλα, οι οικογένειες των Αμερικανών θυμάτων (Hoxha, Cani, Kirkpatrick και Nelson) δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και, μέσω του δικηγόρου τους Γεωργίου Α. Καραπάνου, χαρακτήρισαν την προφυλάκιση των δραστών ως σημαντική εξέλιξη.

Η κοινή δήλωση των δύο οικογενειών

«Οι οικογένειές μας παραμένουν συγκλονισμένες και συντετριμμένες από την τραγική απώλεια των αγαπημένων μας παιδιών, Ίαν, Φλόριντα, Φλόριν και Έρις, καθώς και της αγέννητης μικρής Μπόρα.

Οι ζωές μας άλλαξαν για πάντα εκείνη την ημέρα. Χάσαμε τους ανθρώπους μας, τα όνειρά τους και το μέλλον που θα μοιραζόμασταν μαζί τους. Είναι μια απώλεια που δεν μπορεί να περιγράφει με λόγια και ένας πόνος που θα μας συνοδεύει για το υπόλοιπο της ζωής μας.

Η σημερινή απόφαση για την προσωρινή κράτηση των τριών κατηγορουμένων αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στην πορεία της Δικαιοσύνης. Για τις οικογένειές μας, όμως, η αναζήτηση της δικαιοσύνης δεν σταματά εδώ. Αναμένουμε την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, την αποκάλυψη όλων των πραγματικών περιστατικών και την απόδοση κάθε ευθύνης για την τραγωδία που στέρησε τη ζωή από τους αγαπημένους μας ανθρώπους.

Η διερεύνηση της υπόθεσης δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιοριστεί αποκλειστικά στις ενέργειες των τριών κατηγορουμένων.

Θεωρούμε εξίσου σημαντικό να εξεταστούν σε βάθος όλες οι συνθήκες που επέτρεψαν σε μια διαρροή φυσικού αερίου να εξελιχθεί σε μια τόσο καταστροφική έκρηξη. Ζητούμε να διερευνηθούν οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές φυσικού αερίου, η επάρκεια των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, οι έλεγχοι, η συντήρηση, καθώς και η εποπτεία της τήρησης των σχετικών κανόνων.

Θέλουμε να μάθουμε όχι μόνο πώς προκλήθηκε η διαρροή, αλλά και γιατί δεν αποτράπηκε η τραγωδία. Εάν υπήρξαν παραλείψεις, αστοχίες ή παραβιάσεις κανόνων ασφαλείας, ζητούμε να αποκαλυφθούν και να διερευνηθούν οι ευθύνες όλων όσοι ενδεχομένως συνέβαλαν στο τραγικό αποτέλεσμα.

Εκφράζουμε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη προς τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και τα στελέχη της για την καθοριστική συμβολή τους, προς τους διασώστες που εργάστηκαν ακούραστα για την αναζήτηση επιζώντων, το Πυροσβεστικό Σώμα για την άμεση ανταπόκρισή του, καθώς και τις ανακριτικές και δικαστικές αρχές για τις μέχρι σήμερα προσπάθειές τους να διαλευκανθούν πλήρως όλες οι πτυχές αυτής της τραγωδίας.

Ευχαριστούμε επίσης θερμά την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών και όλους εκείνους που στάθηκαν στο πλευρό μας, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια και συμπαράσταση σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές.

Γνωρίζουμε ότι καμία δικαστική απόφαση και καμία τιμωρία δεν μπορεί να μας επιστρέψει τους ανθρώπους που χάσαμε. Αυτό που μπορούμε, όμως, να κάνουμε στη μνήμη τους είναι να συνεχίσουμε να αναζητούμε την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, μέχρι να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα.

Δεν θέλουμε η τραγωδία των παιδιών μας να αποτελέσει απλώς ακόμη μία τραγική είδηση που με τον χρόνο θα ξεχαστεί. Θέλουμε η απώλειά τους να γίνει η αφορμή για ουσιαστικές αλλαγές, ώστε καμία άλλη οικογένεια να μη χρειαστεί ποτέ να βιώσει αυτόν τον πόνο.

Για τον Ίαν, τη Φλόριντα, τον Φλόριν, την Έρις και τη μικρή Μπόρα, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη»