«Η κυβέρνηση, συνεπής στη νεοφιλελεύθερη πολιτική της, βάζει τους αριθμούς πάνω από τους ανθρώπους», δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Νίκος Νυφούδης κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής του παρέμβασης στο δελτίο ειδήσεων «Kontra News Tonight», στο Kontra Channel.

Αναλύοντας την τρέχουσα πολιτική συγκυρία, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ σημείωσε ότι η κυβέρνηση «βρίσκεται σε ένα πολιτικό αδιέξοδο, βλέποντας ότι δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών», γεγονός που, όπως ανέφερε, αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις.

Σχολιάζοντας την τακτική της Νέας Δημοκρατίας, υπογράμμισε πως είναι «πάρα πολύ καλή στην πολιτική σπέκουλα», απαντώντας στην πολεμική γύρω από την αναθεώρηση του Ποινικού Κώδικα το 2019. Ο ίδιος υπερασπίστηκε τη διαδικασία, υπενθυμίζοντας ως βουλευτής τότε ότι επρόκειτο για «ένα τεράστιο έργο που δούλεψαν σκληρά πάρα πολλοί ακαδημαϊκοί».

Ο αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ αναφέρθηκε εκτενώς στα αλλεπάλληλα ζητήματα διαφάνειας που έρχονται στο φως, επισημαίνοντας ότι τα προβλήματα δεν περιορίζονται μόνο στο σκάνδαλο με τους φούρνους, αλλά επεκτείνονται και σε άλλους χώρους, κάνοντας ειδική μνεία στο «σκάνδαλο στο μπάσκετ» και τις πολιτικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης στις ομοσπονδίες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στις καταστροφικές συνέπειες της ανομίας για την πραγματική οικονομία και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Σχετικά με την ανοχή στον αθέμιτο ανταγωνισμό, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεκάδες, ίσως εκατοντάδες επιχειρήσεις κλείσανε γιατί δεν κλέβανε... δεν άντεξαν τον ανταγωνισμό, επειδή κάποιος έκλεβε και κλείσανε». Παράλληλα, καταλόγισε τεράστιες ευθύνες στους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους για ολιγωρία.

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Κλείνοντας την τοποθέτησή του για την οικονομία και την ακρίβεια, ο κ. Νυφούδης στηλίτευσε την απροθυμία της κυβέρνησης να εφαρμόσει ουσιαστικές λύσεις: «Η κυβέρνηση όμως, συνεπής στη νεοφιλελεύθερη πολιτική της, βάζει τους αριθμούς πάνω από τους ανθρώπους για ακόμα μία φορά». Επανέλαβε, δε, ότι υπάρχει διαφορετικό μείγμα πολιτικής, τονίζοντας τις προτάσεις της ΕΛ.Α.Σ. για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα και τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων για τη μείωση του κόστους στα καύσιμα.

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