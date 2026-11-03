Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πολιτική εκπτώσεων, καθώς στους δήμους της λοιπής Ελλάδας προβλέπεται έκπτωση 100% στα τέλη σύνδεσης.

Νέα τέλη σύνδεσης στο δίκτυο φυσικού αερίου και αναπροσαρμοσμένες χρεώσεις για σειρά τεχνικών υπηρεσιών προβλέπει απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι αλλαγές αφορούν το 2026 και καλύπτουν τα δίκτυα διανομής που διαχειρίζεται η enaon EDA σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία και υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για εκπτώσεις έως και 100% στα τέλη σύνδεσης νέων καταναλωτών.

Νέες χρεώσεις σύνδεσης φυσικού αερίου για το 2026

Με την απόφαση Ε-238/2026, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, εγκρίνεται ο κατάλογος επικουρικών και τιμολογούμενων υπηρεσιών του διαχειριστή δικτύου διανομής φυσικού αερίου για το 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία της απόφασης, οι νέες χρεώσεις παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ανά γεωγραφική περιοχή και κατηγορία σύνδεσης.

Συγκεκριμένα, σε σύγκριση με το 2025, καταγράφονται αυξήσεις σε 13 κατηγορίες σύνδεσης, με μέσο ποσοστό 7%, ενώ μειώσεις σημειώνονται σε 21 κατηγορίες, με μέσο ποσοστό 25%. Στα δίκτυα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφονται μειώσεις, ενώ στην Αττική και τη Δυτική Μακεδονία παρατηρούνται αυξομειώσεις. Αντίθετα, στη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο τα τέλη σύνδεσης παραμένουν αμετάβλητα.

Εκπτώσεις έως 100% στα τέλη σύνδεσης

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πολιτική εκπτώσεων, καθώς στους δήμους της λοιπής Ελλάδας προβλέπεται έκπτωση 100% στα τέλη σύνδεσης, ανεξάρτητα από το ποσοστό διείσδυσης του φυσικού αερίου, λόγω της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων. Για τις υπόλοιπες περιοχές, το ύψος της έκπτωσης συνδέεται με τη διείσδυση του φυσικού αερίου στο ενεργό δίκτυο χαμηλής πίεσης. Το ισχύον πλαίσιο επιτρέπει εκπτώσεις έως 100% όταν η διείσδυση δεν υπερβαίνει το 25%, με το ποσοστό να μειώνεται όσο αυξάνεται η διείσδυση, μέχρι το όριο του 75%.

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Τέλος, καθορίζονται χρεώσεις για την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, τη διακοπή και επανενεργοποίηση παροχών, καθώς και τον έλεγχο μετρητών. Ενδεικτικά, το κόστος εγκατάστασης ευφυούς μετρητή G4 αναφέρεται στα 100,79 ευρώ και μετρητή G6 στα 133,69 ευρώ, ενώ οι χρεώσεις διακοπής τροφοδοσίας κυμαίνονται από 26,28 έως 40,59 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση. Για την επανενεργοποίηση μετρητή προβλέπονται ποσά 28,19 ή 35,51 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο του. Σε περίπτωση ελέγχου μετρητή, το κόστος επιβαρύνει τον αιτούντα μόνο εφόσον διαπιστωθεί ότι λειτουργεί σωστά. Αν εντοπιστεί δυσλειτουργία, τη δαπάνη αναλαμβάνει ο διαχειριστής.