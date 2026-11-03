Ο φερόμενος δράστης απειλεί ότι θα αυτοκτονήσει.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στις Λιβανάτες Φθιώτιδας, καθώς Ινδός εργάτης φέρεται να δολοφόνησε δύο ομοεθνείς συναδέλφους του έπειτα από διαπληκτισμό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το έγκλημα τελέστηκε σε φάρμα εκτροφής χοίρων, όπου και παραμένει ο φερόμενος δράστης.

Σημειώνεται πως ο άνδρας κάλεσε μόνος του το 112 όπου και ανέφερε το περιστατικό, ενώ τώρα βρίσκεται ανεβασμένος στην ταράτσα και απειλεί να αυτοκτονήσει.

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