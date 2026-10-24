Σύμφωνα με υπόμνημα που αποκαλύπτει το Axios, τα φερόμενα σχέδια δολοφονίας έχουν φτάσει σε προχωρημένο στάδιο, ενώ η Ουάσιγκτον λαμβάνει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στις διπλωματικές της αποστολές στη Μέση Ανατολή.

Ανησυχία στην αμερικανική κυβέρνηση προκαλούν οι πληροφορίες για ενδεχόμενα ιρανικά σχέδια επιθέσεων κατά Αμερικανών αξιωματούχων εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει υψηλή και αυξάνονται οι φόβοι για περαιτέρω διεύρυνση της περιφερειακής σύγκρουσης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, ο διευθυντής των Εθνικών Υπηρεσιών Πληροφοριών των ΗΠΑ, Τζέι Κλέιτον, απέστειλε στις 23 Οκτωβρίου υπόμνημα προς τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποιώντας για την εντατικοποίηση των προσπαθειών του Ιράν να στοχοποιήσει Αμερικανούς πολίτες και αξιωματούχους.

Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι οι φερόμενες απόπειρες σχεδιασμού θανατηφόρων επιθέσεων έχουν φτάσει σε «προχωρημένο στάδιο», τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και σε άλλες χώρες. Ωστόσο, το υπόμνημα δεν προσδιορίζει συγκεκριμένους στόχους, δεν κατονομάζει χώρες εκτός της περιοχής και δεν περιγράφει τη φύση των σχεδίων που βρίσκονται υπό εξέταση.

Το υπόμνημα προς τον Μάρκο Ρούμπιο

Όπως αναφέρει το Axios, ο Τζέι Κλέιτον ζήτησε να διευρυνθεί η πρόσβαση των αρμόδιων Αμερικανών αξιωματούχων στις πληροφορίες που αφορούν τις συγκεκριμένες απειλές.

Στόχος είναι να ενημερωθούν περισσότεροι εργαζόμενοι του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν τους κινδύνους και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Για τον σκοπό αυτό, ο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών φέρεται να πρότεινε να αποχαρακτηριστεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των ευαίσθητων πληροφοριών, προκειμένου να κοινοποιηθούν σε ευρύτερο κύκλο αποδεκτών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η προειδοποίηση εντάσσεται σε ένα περιβάλλον αυξημένης επιφυλακής για την ασφάλεια των αμερικανικών διπλωματικών αποστολών. Οι πληροφορίες αυτές, πάντως, δεν συνοδεύονται από δημόσια αναλυτική παρουσίαση συγκεκριμένων επιχειρησιακών σχεδίων ή στοιχείων που να επιβεβαιώνουν επικείμενη επίθεση.

Μειώνεται το προσωπικό στις αμερικανικές πρεσβείες

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε περιορισμό της παρουσίας τους σε διπλωματικές αποστολές στη Μέση Ανατολή, επικαλούμενες το επιβαρυμένο περιβάλλον ασφαλείας.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διέταξε την αποχώρηση των οικογενειών διπλωματών και του μη απαραίτητου προσωπικού από την αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ, καθώς και από τα προξενεία στην Τζέντα και το Νταχράν της Σαουδικής Αραβίας.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η μείωση του διπλωματικού και κυβερνητικού προσωπικού στις αμερικανικές πρεσβείες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στον Λίβανο, στο Κατάρ και στην Ιορδανία.

Αμερικανός αξιωματούχος συνέδεσε τις αποφάσεις αυτές τόσο με την απειλή επιθέσεων από τους Χούθι της Υεμένης όσο και με τις πληροφορίες για φερόμενα ιρανικά σχέδια κατά Αμερικανών αξιωματούχων.

Οι διπλωματικές αποστολές συνεχίζουν να λειτουργούν με περιορισμούς, ενώ τα μέτρα ασφαλείας προσαρμόζονται ανάλογα με την αξιολόγηση των απειλών.

Στο κάδρο και οι Χούθι της Υεμένης

Πέρα από τις πληροφορίες για το Ιράν, οι αμερικανικές αρχές ανησυχούν και για το ενδεχόμενο επέκτασης των επιθέσεων των Χούθι, της ένοπλης οργάνωσης στην Υεμένη που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, υπάρχουν φόβοι ότι οι επιθέσεις τους θα μπορούσαν να επεκταθούν πέρα από τη Σαουδική Αραβία και να επηρεάσουν και άλλες χώρες της περιοχής.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των αμερικανικών συμφερόντων και των διπλωματικών εγκαταστάσεων σε μια ευρύτερη γεωγραφική ζώνη, όπου οι στρατιωτικές αντιπαραθέσεις και οι απειλές από οργανώσεις που συνδέονται με το Ιράν δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ασταθές περιβάλλον.

Οι αμερικανικές αρχές καλούνται, συνεπώς, να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα διαφορετικές πηγές κινδύνου, προσαρμόζοντας την παρουσία και τη λειτουργία των αποστολών τους.

Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, εάν δεν υπάρξει συμφωνία με την Τεχεράνη.

Μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση στη Φλόριντα την Παρασκευή, αναφέρθηκε στην πιθανότητα επανάληψης της αμερικανικής επιχείρησης «Epic Fury», σημειώνοντας ότι εναλλακτικά το Ιράν θα μπορούσε να επιλέξει τη συμφωνία.

Οι δηλώσεις αυτές προσθέτουν έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, καθώς η διπλωματική προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας παραμένει σε δύσκολη φάση.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, εξετάζονται σενάρια για ενδεχόμενη επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, με τον χρόνο και την έκταση οποιασδήποτε τέτοιας ενέργειας να παραμένουν αβέβαια.