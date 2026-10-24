Η ενίσχυση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, οι προειδοποιήσεις προς Αμερικανούς πολίτες και η αυξημένη ετοιμότητα των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων τροφοδοτούν τα σενάρια για έναν νέο γύρο στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Οι ενδείξεις για πιθανή επανέναρξη των εκτεταμένων αμερικανικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν εντείνονται, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο διάστημα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, που είναι προγραμματισμένες για τις 3 Νοεμβρίου.

Παρά τις ενδείξεις στρατιωτικής προετοιμασίας, αναλυτές προειδοποιούν ότι μια νέα εκστρατεία βομβαρδισμών δεν εγγυάται την επίτευξη των αμερικανικών στόχων ούτε την οριστική διευθέτηση της σύγκρουσης. Την ίδια ώρα, η αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης επικεντρώνεται ολοένα περισσότερο στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ, με τις θαλάσσιες μεταφορές και την ενεργειακή αγορά να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Η Σούζαν Μαλόνι, ερευνήτρια του αμερικανικού Ινστιτούτου Brookings, εκτιμά ότι το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών πληγμάτων λίγο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές είναι υπαρκτό. Ως βασικές ενδείξεις αναφέρει την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην περιοχή, τις προειδοποιήσεις ασφαλείας προς Αμερικανούς πολίτες και την αυξημένη επαγρύπνηση του Ισραήλ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν προτίθεται να διατάξει νέα επίθεση πριν από τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Μαλόνι, το πολιτικό κόστος μιας νέας στρατιωτικής επιχείρησης θα μπορούσε να αποδειχθεί σημαντικό για τον Αμερικανό πρόεδρο και τους Ρεπουμπλικανούς, καθώς ο πόλεμος έχει συνδεθεί με την άνοδο των τιμών της ενέργειας και τη δυσαρέσκεια μέρους των ψηφοφόρων.

Ωστόσο, η σημερινή κατάσταση δεν μπορεί να παραμένει επ' αόριστον, εκτιμά η ίδια. Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών ασκεί πίεση στην Τεχεράνη, αλλά παράλληλα απαιτεί τη διατήρηση σημαντικών αμερικανικών ναυτικών και στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή. Για τον λόγο αυτό, θεωρεί ότι θα χρειαστεί κάποια μορφή διεξόδου, είτε μέσω διπλωματικών επαφών είτε μέσω νέας στρατιωτικής δράσης.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει, από την πλευρά του, αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικών ενεργειών, δηλώνοντας ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να τερματιστεί γρήγορα, εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες.

Ενισχύεται η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή

Τις εκτιμήσεις για πιθανή επανέναρξη των βομβαρδισμών ενισχύουν και οι πρόσφατες στρατιωτικές κινήσεις στην περιοχή.

Ο Τζέισον Κάμπελ, ερευνητής του Middle East Institute στην Ουάσινγκτον, επικαλείται την αναμενόμενη άφιξη του αεροπλανοφόρου USS Theodore Roosevelt, την αποστολή πρόσθετων δυνάμεων πεζοναυτών και τις κινήσεις της ισραηλινής αεροπορίας.

Στις ενδείξεις αυτές προσθέτει την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, στο Ισραήλ και τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Παρά τα παραπάνω, ο Κάμπελ επισημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με βεβαιότητα πότε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια νέα επίθεση. Παράλληλα, εκτιμά ότι οι επιλογές της Ουάσινγκτον είναι πλέον πιο περιορισμένες σε σχέση με την έναρξη του πολέμου, καθώς οι ζημιές που έχουν υποστεί αμερικανικές βάσεις στην περιοχή δημιουργούν πρόσθετες δυσκολίες για τον σχεδιασμό μιας μεγάλης χερσαίας επιχείρησης.

Γιατί μια νέα εκστρατεία βομβαρδισμών δεν εγγυάται τη λήξη του πολέμου

Παρά τις ενδείξεις στρατιωτικής προετοιμασίας, το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει και οριστική λύση στη σύγκρουση.

Η Μαλόνι εκτιμά ότι πολλές από τις συμβατικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν έχουν ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές από τις προηγούμενες επιθέσεις. Υπό αυτές τις συνθήκες, μια νέα εκστρατεία θα μπορούσε να δημιουργήσει αυξημένο κίνδυνο για μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις και τον άμαχο πληθυσμό, ανάλογα με τους στόχους που θα επιλεγούν.

Τόσο η ίδια όσο και ο Κάμπελ αμφισβητούν κατά πόσο η περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση θα μπορούσε να μεταβάλει ουσιαστικά τη στάση της ιρανικής ηγεσίας. Η Τεχεράνη έχει απορροφήσει σημαντικές απώλειες, χωρίς αυτό να έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής σε αλλαγή της στρατηγικής της.

Τα Στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης

Την ίδια ώρα, η αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζεται κυρίως στο θαλάσσιο πεδίο. Η Ουάσινγκτον διατηρεί τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο, ενώ η Τεχεράνη επιχειρεί να διατηρήσει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, ενός από τους σημαντικότερους διαύλους για τη διεθνή μεταφορά πετρελαίου και άλλων ενεργειακών προϊόντων.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου δεν έχουν καταγραφεί σημαντικές επιθέσεις από τις δύο πλευρές εναντίον χερσαίων στόχων, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο κρίσιμο το ερώτημα εάν η σημερινή αντιπαράθεση θα παραμείνει στο θαλάσσιο πεδίο ή θα περάσει ξανά σε μια φάση εκτεταμένων βομβαρδισμών.

Οι επόμενες ημέρες, με ορόσημο τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, αναμένεται να είναι καθοριστικές για την κατεύθυνση που θα λάβει η σύγκρουση.