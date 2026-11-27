Οι συγκρούσεις μεταξύ των Χούθι και των δυνάμεων υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας εντάθηκαν τους τελευταίους μήνες, αφότου η ένοπλη οργάνωση προέλασε προς τα κρίσιμα στενά Μπαμπ ελ-Μαντέμπ τον Σεπτέμβριο, απειλώντας με άνοιγμα ενός νέου μετώπου στον πόλεμο με το Ιράν.

Η Σαουδική Αραβία και οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι της Υεμένης ανταλλάσσουν ολοένα και πιο σφοδρά πλήγματα σε στρατηγικές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων πετρελαϊκών υποδομών και λιμανιών - σε μια νέα απότομη κλιμάκωση των εχθροπραξιών.

Ένα βλήμα έπληξε διυλιστήριο πετρελαίου στη νοτιοδυτική περιοχή Τζαζάν της Σαουδικής Αραβίας την Πέμπτη, σκοτώνοντας έναν εργαζόμενο από το Νεπάλ και τραυματίζοντας αρκετούς άλλους, σύμφωνα με το σαουδαραβικό υπουργείο Ενέργειας. Το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά και ανέστειλε προσωρινά ορισμένες εργασίες στην εγκατάσταση, ανέφερε το υπουργείο.

Η επίθεση σημειώθηκε μία ημέρα αφότου οι Χούθι υποστήριξαν ότι έπληξαν το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας στο Ρας Τανούρα. Δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν την Τετάρτη έδειξαν ένα τεράστιο σύννεφο μαύρου καπνού να υψώνεται από την χερσόνησο μετά την επίθεση.

Οι ένοπλες δυνάμεις που ελέγχονται από τους Χούθι δήλωσαν ότι η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στο Ρας Τανούρα, τμήμα ενός από τους μεγαλύτερους τερματικούς σταθμούς εξαγωγής αργού πετρελαίου στον κόσμο, στην ανατολική επαρχία της Σαουδικής Αραβίας. Ναυτιλιακή πηγή δήλωσε στο CNN την Πέμπτη ότι οι φορτώσεις πετρελαίου στον τερματικό σταθμό ανεστάλησαν μετά την επίθεση, αν και δεν ήταν σαφές εάν έχουν επαναληφθεί.

Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από το Ρας Τανούρα, με πτώση συντριμμιών, αλλά χωρίς αναφορές για τραυματισμούς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Ρας Τανούρα έχει δυναμικότητα διύλισης 550.000 βαρελιών ημερησίως και αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου συγκροτήματος που στέγαζε τον κύριο τερματικό σταθμό εξαγωγής αργού πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας πριν από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν.

Οι Χούθι ανέλαβαν επίσης την ευθύνη για ένα πλήγμα την Τετάρτη στην οικονομική πόλη του Βασιλιά Αμπντάλα στο Ριάντ, το οποίο, σύμφωνα με τις σαουδαραβικές αρχές, τραυμάτισε 11 άτομα. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο CNN ότι το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας, ύψους τρισεκατομμυρίων δολαρίων, το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων, έχει την έδρα του μέσα στον ουρανοξύστη που έγινε στόχος.

Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε σε μεταγενέστερη ανακοίνωσή του την Τετάρτη ότι το πλήγμα πραγματοποιήθηκε από drone των Χούθι και δεσμεύτηκε για «αποφασιστική απάντηση».

Εντείνονται τα πλήγματα στην Υεμένη

Εν τω μεταξύ, οι δυνάμεις υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας έχουν εντείνει τις επιθέσεις σε περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από τους Χούθι.

Την Πέμπτη, ο συνασπισμός ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε μια «στρατιωτική επιχείρηση ακριβείας» κατά των δυνατοτήτων των Χούθι, καταστρέφοντας 50 στόχους τους οποίους χαρακτήρισε νόμιμους στρατιωτικούς στόχους στις επαρχίες Σαναά, Χοντέιντα και Σαάντα.

Μία ημέρα νωρίτερα, ο συνασπισμός δήλωσε ότι επιτέθηκε σε «επιχειρησιακές δυνατότητες» στο ελεγχόμενο από τους Χούθι λιμάνι της Χοντέιντα και κατέστρεψε στόχους στις επαρχίες Σαάντα και Αμράν.

Παράλληλα, οι ένοπλες δυνάμεις που ελέγχονται από τους Χούθι ανέφεραν ότι σαουδαραβικά πολεμικά αεροσκάφη και πύραυλοι πραγματοποίησαν 109 πλήγματα τις προηγούμενες 24 ώρες σε ολόκληρη την Υεμένη, συμπεριλαμβανομένων της Σαναά και της Χοντέιντα.

Το ελεγχόμενο από τους Χούθι υπουργείο Υγείας στη Σαναά δήλωσε την Πέμπτη ότι τουλάχιστον 19 άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 25 τραυματίστηκαν σε σαουδαραβικά πλήγματα τις προηγούμενες 48 ώρες σε διάφορα μέρη της Υεμένης.

Η επίσκεψη του διαδόχου του θρόνου στις ΗΠΑ

Οι Χούθι έχουν στοχοποιήσει επανειλημμένα υποδομές στη Σαουδική Αραβία τις τελευταίες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής συνοικίας του Ριάντ. Το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ επλήγη επίσης αρκετές φορές τον περασμένο μήνα, με αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από δώδεκα ανθρώπων.

Οι κλιμακούμενες επιθέσεις έρχονται καθώς ο διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, σχεδιάζει το πρώτο του ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, όπου αναμένεται να παραστεί στη σύνοδο κορυφής της G20 τον επόμενο μήνα στο Μαϊάμι της Φλόριντα, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τα σχέδια. Οι Σαουδάραβες αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει δημοσίως την παρουσία του.

Η Σαουδική Αραβία έχει ζητήσει την υποστήριξη των ΗΠΑ για την ενίσχυση της άμυνάς της, καθώς αντιμετωπίζει συνεχείς επιθέσεις με πυραύλους και drones από τους Χούθι.

Η προγραμματισμένη επίσκεψη θα σηματοδοτήσει την πρώτη κατ' ιδίαν συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του πρίγκιπα μπιν Σαλμάν από το ξέσπασμα του πολέμου.

Οι μάχες μεταξύ των Χούθι και του συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας αναζωπυρώθηκαν τον Ιούλιο, μετά από χρόνια σχετικής ηρεμίας που είχε επιφέρει η εκεχειρία του 2022 με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ.