Η καταβολή γίνεται αυτόματα, χωρίς αίτηση, και αρκεί να έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ το σωστό IBAN.

Τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου, θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου, με 70.000 περισσότερους δικαιούχους φέτος, σύμφωνα με την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου. Ωστόσο, τα ποσά θα αρχίζουν να φαίνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων από αύριο, Παρασκευή, μετά τις 6 το απόγευμα.

Μιλώντας στο ΕΡΤNews, η υπουργός τόνισε ότι οι νέοι δικαιούχοι είναι με εισόδημα έως 25.000 ευρώ και ζευγάρια με εισόδημα έως 35.000 ευρώ, με πρόσθετα 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Η καταβολή γίνεται αυτόματα, χωρίς αίτηση, και αρκεί να έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ το σωστό IBAN. Η κ. Μιχαηλίδου κάλεσε τους πολίτες να ελέγξουν από σήμερα το μητρώο επικοινωνίας της ΑΑΔΕ.

Υπενθύμισε ότι πέρυσι, από σχεδόν 1.000.000 δικαιούχους, περίπου 1.000 δεν είδαν αρχικά τα χρήματα, λόγω μη δηλωμένου τραπεζικού λογαριασμού ή IBAN, ωστόσο όλοι έλαβαν το επίδομα μετά τη διόρθωση.

Market Pass

Κουπόνι αξίας κατά μέσο όρο 60 ευρώ τον μήνα, θα αποστέλλεται με SMS στο κινητό σε 190.000 δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ). H κ. Μιχαηλίδου πρόσθεσε ότι οι δικαιούχοι θα λάβουν πριν από τα Χριστούγεννα και αναδρομικά, με μέσο όρο περίπου 1.000 ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Για το market pass, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, τα πρώτα ηλεκτρονικά κουπόνια (vouchers) αναμένεται να χορηγηθούν στους δικαιούχους έως τις 14 Δεκεμβρίου. Η υπουργός εξήγησε ότι το μέτρο αφορά τον πυλώνα της επισιτιστικής βοήθειας για όσους παίρνουν το ΕΕΕ, το οποίο παλαιότερα ήταν γνωστό ως ΚΕΑ. Μέχρι τώρα οι δικαιούχοι περίμεναν σε ουρά μια συγκεκριμένη ημέρα του μήνα για να παραλάβουν ένα κιβώτιο, με περιεχόμενο που προέκυπτε από διαγωνισμό κάθε περιφέρειας και δεν ανταποκρινόταν πάντα στις διατροφικές τους συνήθειες. Τώρα το κουπόνι θα εξαργυρώνεται σε σούπερ μάρκετ, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία, φούρνους και λαϊκές αγορές, με εξαίρεση τα καπνικά προϊόντα, το αλκοόλ και τα παίγνια. Η αξία του θα εξαρτάται από τη σύνθεση του νοικοκυριού: λιγότερα θα παίρνει ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό και περισσότερα ένα νοικοκυριό με παιδιά, ιδίως αν υπάρχει παιδί με αναπηρία.

Οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να κάνουν νέα αίτηση. Όπως ανέφερε η κα Μιχαηλίδου, το κουπόνι θα το λαμβάνουν αυτόματα όσοι παίρνουν το ΕΕΕ, ενώ η χρηματοδότηση δεν διακόπηκε κατά τη μετάβαση στο νέο σύστημα και γι’ αυτό θα καταβληθούν αναδρομικά. Η υπουργός είπε ότι έγιναν διαβουλεύσεις με τα διοικητικά συμβούλια της ΕΣΕΕ, της ΓΣΕΒΕΕ και των λαϊκών αγορών, καθώς και με τα σούπερ μάρκετ, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να επιλέγουν ό,τι ταιριάζει στις ανάγκες τους.

Μετεγκατάσταση σε ακριτικές περιοχές

Για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης στις ακριτικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, η υπουργός ανέφερε ότι έχουν υποβληθεί 4.500 αιτήσεις και ότι οι πρώτες εγκρίσεις γίνονται μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Οι πρώτες προκαταβολές, που αντιστοιχούν στο 50% του ποσού των 10.000 ευρώ, θα καταβληθούν στο τέλος Δεκεμβρίου, μαζί με τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Το πρόγραμμα αφορά τον Έβρο, την Καστοριά, τις Σέρρες, την Πέλλα, το Κιλκίς και τη Φλώρινα. Στον πρώτο έλεγχο, το ποσοστό των έγκυρων αιτήσεων είναι γύρω στο 50%, δηλαδή μία στις δύο, ενώ στο πιλοτικό είχαν κριθεί κανονικές μόλις δύο από περίπου 500 αιτήσεις στον Έβρο, καθώς οι αιτούντες ήταν ήδη εκεί.

Μετά τις συζητήσεις με δημάρχους, βουλευτές και περιφερειάρχες, το πρόγραμμα ελαστικοποιήθηκε: δεν απαιτείται πια εύρεση εργασίας, αρκεί η απόδειξη ότι ο αιτών έχει βρει σπίτι, και το ποσό ορίστηκε στα 10.000 ευρώ για όλους, ώστε να είναι πιο ελκυστικό και για οικογένειες που θα εγκατασταθούν σε πόλεις όπως το Κιλκίς και οι Σέρρες. Για τους ανέργους άνω των 12 μηνών, η υπουργός εξήγησε ότι η προϋπόθεση είναι η οικονομική ευαλωτότητα, που πιστοποιείται με την ένταξη στο ΕΕΕ. Η ένταξη δεν γίνεται αυτομάτως, αλλά αρκεί η διασύνδεση με την ΑΑΔΕ, και όποιος λαμβάνει το ΕΕΕ είναι δικαιούχος, ακόμη κι αν δεν παίρνει επίδομα ανεργίας.

Η κα Μιχαηλίδου είπε ότι περίπου 2.500 άτομα αναμένεται να λάβουν τα 10.000 ευρώ και ότι θα υπάρξει τρίτος κύκλος μετά την Πρωτοχρονιά, με επέκταση και στα ακριτικά νησιά, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι από το Υπουργείο Οικονομικών.

Στέγαση: «Σπίτι μου 3» τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο και «Ανακαινίζω - Νοικιάζω» έως 11 Ιανουαρίου

Το «Σπίτι μου 3» ενδέχεται να ανοίξει μέσα στον Δεκέμβριο ή, διαφορετικά, τον Ιανουάριο του 2027. Η υπουργός ανέφερε ότι το σχεδιάζει μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση. Στο νέο πρόγραμμα το ανώτατο όριο αξίας του ακινήτου αυξάνεται από 250.000 σε 300.000 ευρώ, με δάνειο έως 210.000 ευρώ, ηλικιακό όριο τα 55 έτη και πρόσθετα τετραγωνικά και εισοδηματικό όριο 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Με το «Σπίτι μου 1» και το «Σπίτι μου 2» έχουν ήδη βγει στην αγορά 25.000 σπίτια, και στόχος είναι να προστεθούν άλλα 15.000 με το «Σπίτι μου 3», ώστε να φτάσουν συνολικά τα 40.000.

Παράλληλα, η πλατφόρμα του προγράμματος «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» για τα κλειστά σπίτια παραμένει ανοιχτή έως τις 11 Ιανουαρίου, με χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ. Η κα Μιχαηλίδου ανέφερε ότι έχουν υποβληθεί 14.000 αιτήσεις και ότι 4.000 άνθρωποι έχουν ήδη προσκομίσει δικαιολογητικά για να περάσουν στην τελευταία φάση. Το 60% του ποσού καταβάλλεται προκαταβολή, πριν από τις εργασίες, και προβλέπονται επιπλέον 2.500 ευρώ για την αμοιβή του μηχανικού που θα ελέγξει τις εργασίες, θα καταθέσει τα δικαιολογητικά και θα παρακολουθήσει τον προϋπολογισμό.

Η υπουργός απάντησε και στην ανησυχία ότι τα προγράμματα στέγασης ανέβασαν τις τιμές. Όπως είπε, οι δύο έρευνες που διαθέτει δείχνουν ότι οι τιμές των σπιτιών που πουλήθηκαν μέσω του «Σπίτι μου 1» και του «Σπίτι μου 2» ανέβηκαν αναλογικά με το σύνολο της αγοράς. Η άνοδος ήταν πολύ υψηλή το 2022 και το 2023 και συνεχίζεται με χαμηλότερους ρυθμούς το 2024 και το 2025. Σύμφωνα με την κα Μιχαηλίδου, πολλά κλειστά ακίνητα, των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν είχαν χρήματα για συντήρηση, βγήκαν στην αγορά μέσω των προγραμμάτων.

Τέλος, σήμερα κλείνει η πλατφόρμα αιτήσεων για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Η υπουργός εξήγησε ότι οι τρίτεκνοι δεν υπόκεινται σε εισοδηματικά κριτήρια, ενώ όσοι έχουν ένα ή δύο παιδιά λαμβάνουν κουπόνι με εισοδηματικό όριο 37.000 ευρώ. Για το πρόγραμμα πρώιμης παιδικής παρέμβασης, ανέφερε ότι επεκτείνεται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ότι η σχετική υπουργική απόφαση έχει εκδοθεί και ότι το πρόγραμμα ξανανοίγει πριν από τα Χριστούγεννα, ώστε οι δικαιούχοι να συνεχίσουν να λαμβάνουν την παροχή.