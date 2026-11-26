Πολλές κινεζικές εταιρείες παρακάμπτουν τους αμερικανικούς εξαγωγικούς περιορισμούς ενοικιάζοντας υπολογιστική ισχύ μέσω παρόχων cloud, οι οποίοι αγοράζουν servers εξοπλισμένους με chips της Nvidia.

Η Nvidia ζήτησε από τους συνεργαζόμενους κατασκευαστές της να σταματήσουν τις αποστολές διακομιστών (servers) που περιέχουν τα τσιπ της προς τη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη, την Ταϊλάνδη και την Ινδονησία.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια νέων αμερικανικών περιορισμών που τέθηκαν σε ισχύ την περασμένη εβδομάδα και απαιτούν άδειες εξαγωγής για αποστολές προηγμένων τσιπ σε αρκετές χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας - στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ουάσινγκτον να κλείσει τις διαδρομές που πιστεύεται ότι χρησιμοποιούν κινεζικές εταιρείες για να αποκτήσουν προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Σύμφωνα με τους FT, συνεργάτες κατασκευαστές όπως η Dell και η Supermicro, οι οποίοι ενσωματώνουν τα τσιπ της Nvidia σε διακομιστές, ενημέρωσαν τους αγοραστές στις τέσσερις χώρες ότι η Nvidia δεν θα επιτρέψει την αποστολή των παραγγελιών τους.

Δεν ήταν σαφές εάν η διακοπή θα είναι προσωρινή, καθώς η Nvidia και οι συνεργάτες της επεξεργάζονται τις απαιτήσεις συμμόρφωσης βάσει των νέων αμερικανικών ελέγχων εξαγωγών, ανέφερε η εφημερίδα, επικαλούμενη τρία άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Το Υπουργείο Εμπορίου δημοσίευσε τον νέο κανονισμό λίγες ημέρες αφότου ο διευθύνων σύμβουλος (CEO) της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, παραιτήθηκε έπειτα από δημοσιεύματα για σχέση με ύποπτη κινέζα κατάσκοπο, η οποία εργαζόταν στο παρελθόν στην εταιρεία υπηρεσιών cloud Megaspeed με έδρα τη Σιγκαπούρη. Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia επανέφερε στη συνέχεια τον Χουάνγκ στη θέση του CEO στις 23 Νοεμβρίου.

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Η Megaspeed, συνεργάτης της Nvidia που παρέχει επί πληρωμή υπολογιστική ισχύ από τα data centers της, έχει βρεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών για πιθανή παράνομη εκτροπή προηγμένων τσιπ AI προς την Κίνα.