«Εγώ αν σε μία αντίστοιχη περίπτωση θα είχα παραιτηθεί; Εγώ θα είχα παραιτηθεί», δήλωσε ο Άγγελος Συρίγος.

Σαφείς αποστάσεις από τον Βαγγέλη Λιάκο πήρε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος, δηλώνοντας ότι ο ίδιος, εάν βρισκόταν σε αντίστοιχη θέση με τον υφυπουργό Εσωτερικών, θα είχε παραιτηθεί.

Αν και απέφυγε, μιλώντας στο Mega, να ζητήσει ευθέως την παραίτηση του Βαγγέλη Λιάκου, χαρακτηρίζοντάς το ζήτημα ως προσωπική απόφαση, η τοποθέτησή του έρχεται να προστεθεί στις φωνές δυσαρέσκειας που εκφράζονται στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος για την υπόθεση των απευθείας αναθέσεων από δήμους σε εταιρείες των δύο αδελφών του υφυπουργού.

«Το θέμα της παραιτήσεως είναι θέμα προσωπικό. Τίθεται σε προσωπική βάση. Εγώ αν σε μία αντίστοιχη περίπτωση θα είχα παραιτηθεί; Εγώ θα είχα παραιτηθεί. Που θέλω να πιστεύω ότι δεν έχω τέτοιες άκρες, τέτοια σημεία. Θα είχα παραιτηθεί. Αλλά το τι κάνει ο καθένας και πώς θεωρεί ότι είναι μπλεγμένος ή δεν είναι μπλεγμένος, είναι θέμα προσωπικό του. Δεν μπορείς να καθορίσεις…», είπε ο πρώην υπουργός.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 02:48'' του βίντεο:

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