Εκτός των αρμοδιοτήτων του πλέον η τοπική αυτοδιοίκηση.

Σε περιορισμό των αρμοδιοτήτων του νέου υφυπουργού Εσωτερικών Βαγγέλη Λιάκου προχωρά, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, στον απόηχο των αποκαλύψεων για τις απευθείας αναθέσεις δήμων σε επιχειρήσεις των δύο αδελφών του υφυπουργού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Βαγγέλης Λιάκος δεν θα αναλάβει τελικά την αρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παρότι προοριζόταν για το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, διαδεχόμενος τον Βασίλη Σπανάκη.

Αλλωστε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει αναγνωρίσει ότι από την ανάληψη του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου προκύπτουν ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων.

Ο ίδιος ο Βαγγέλης Λιάκος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εταιρική ή επαγγελματική σχέση με το λογιστικό γραφείο της αδελφής του, επισημαίνοντας ότι η επαγγελματική της δραστηριότητα στην Αυτοδιοίκηση προϋπήρχε της εκλογής του στη Βουλή.

Το ερώτημα είναι ποιες θα είναι, τελικά, οι αρμοδιότητές του ή αν θα μείνει στη θέση του χωρίς χαρτοφυλάκιο μόνο και μόνο για να μην σωρευτεί στη μακρά λίστα μία ακόμη αναγκαστική αποπομπή κυβερνητικού στελέχους υπό τη σκιά σκανδάλου. Έτσι κι αλλιώς, το κύρος του έχει καταρρακωθεί - μόνο ο τίτλος του μένει.

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