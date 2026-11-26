Αν και υπάρχει ένα αθυρόστομο ρητό για τέτοιου είδους συγκρίσεις και ποιος μπλέκει τι με τι, η στήλη θα αντισταθεί στον πειρασμό να το επικαλεστεί.

Λιάκο εσείς; Χατζηγιαννάκη εμείς. Κάπως έτσι θα μπορούσε να συμπυκνώσει τη γραμμή άμυνας του Μεγάρου Μαξίμου στις αποκαλύψεις για ένατη ημέρα για τις απευθείας αναθέσεις των αδερφών του υφυπουργού Εσωτερικών. Επειδή όμως ο πολύς θόρυβος επισκιάζει τα δεδομένα, ας επιστρέψουμε λίγο σε αυτά χωρίς πολλά πολλά. Μία απλή παράθεση των facts που λένε και στο χωριό μου αρκεί για να βγάλει καθείς τα συμπεράσματά του.

Βαγγέλης Λιάκος: Αποκαλύφθηκε ότι οι δύο αδερφές του έχουν λάβει άνω των 1,6 εκατ. ευρώ με απευθείας αναθέσεις από το 2019 που εξελέγη βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος (οκταπλασιασμός σε σχέση με έργα που λάμβαναν προ ΝΔ), μεταξύ των οποίων και από δήμο στην εκλογική περιφέρεια που εκλέγεται ο ίδιος.

Μίλτος Χατζηγιαννάκης: Αποκαλύφθηκε ότι εταιρία του έλαβε έργο 750.000 μέσω διαγωνισμού από το δήμο Στυλίδας, ενόσω ο ίδιος δεν είχε κυβερνητικό αξίωμα, δεν ήταν βουλευτής, δεν ήταν γραμματέας της ΕΛΑΣ αφού δεν είχε ιδρυθεί καν και λειτουργούσε ως ιδιώτης.επιχειρηματίας, με την επιχειρηματική του δραστηριότητα με εργοληπτική εταιρία να είναι γνωστή και δηλωμένη στο πόθεν έσχες του.

Αν και υπάρχει ένα αθυρόστομο ρητό για τέτοιου είδους συγκρίσεις και ποιος μπλέκει τι με τι, η στήλη θα αντισταθεί στον πειρασμό να το επικαλεστεί. Ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του...

Ν.Α.