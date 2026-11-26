Κυβερνητικός αντιπερισπασμός για το σκάνδαλο Λιάκου, τον οποίο το Μαξίμου ...στηρίζει - Έκπληκτοι στην Αμαλίας από τη στάση του ΠΑΣΟΚ!

Ως μια επιχείρηση «λάσπης», η οποία έχει προφανή στόχο τον Αλέξη Τσίπρα και τον συμψηφισμό των δεκάδων υποθέσεων σκανδάλων που έχουν αναδειχθεί την περίοδο διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, αντιμετωπίζουν στην Αμαλίας τις επιθέσεις εναντίον του Μίλτου Χατζηγιαννάκη, για την επαγγελματική του δραστηριότητα.

Ωστόσο, αν και περίμεναν ότι το Μαξίμου θα αναζητούσε τρόπους να πλήξει τον κ.Τσίπρα, δεν υπολόγιζαν ότι εκείνοι που θα πρωταγωνιστούσαν σε αυτή τη «λασπομαχία» θα ήταν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, που συμπεριφέρονται ως «βασιλικότεροι του βασιλέως» σε αυτή την «εκστρατεία».

Όπως και να έχει, ο πρώην πρωθυπουργός στηρίζει απόλυτα τον στενό του συνεργάτη και δεν δείχνει διατεθειμένος να επιτρέψει να κυριαρχήσει η λογική «όλοι ίδιοι είναι» που προωθεί η κυβέρνηση.

Επιχείρηση συμψηφισμού

Η αίσθηση της γενικευμένης διαφθοράς που επικρατεί στη χώρα και απλώνεται σε κάθε πτυχή του κυβερνητικού έργου, είναι διάχυτη στην κοινωνία και αποτυπώνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Αποτελεί, παράλληλα, ένα από τα βασικά «όπλα» των κομμάτων της αντιπολίτευσης εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη - προφανώς και του Αλέξη Τσίπρα.

Τελευταίο επεισόδιο, οι απευθείας αναθέσεις από δήμους προς τις εταιρείες των αδερφών του υφυπουργού Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκου - μια εκ των οποίων, παράλληλα με τις δουλειές που έπαιρνε, ήταν και συνεργάτιδα του στο βουλευτικό γραφείο του και αποχώρησε όταν μπήκε στην κυβέρνηση.

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Στην ΕΛΑΣ θεωρούν ότι η στοχοποίηση του Μίλτου Χατζηγιαννάκη, βρίσκεται σε εξέλιξη με σκοπό, να πληγεί από τη μία ο Αλέξης Τσίπρας, και από την άλλη για να έχει το Μαξίμου το επιχείρημα ότι «όλοι είναι ίδιοι». Όπως, όμως, ισχυρίζονται οι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, η κυβέρνηση και επικοινωνιακός μηχανισμός της προσπαθεί να ταυτίσει «μήλα με καρπούζια».

Από τη μία, δηλαδή, την επαγγελματική δραστηριότητα του γραμματέα τους με μια μικρή τεχνική εταιρεία, απέναντι σε μια «φάμπρικα» απευθείας αναθέσεων δισεκατομμυρίων ευρώ που δόθηκαν σε ημέτερους και «γαλάζια παιδιά».

Αρχικά, υπενθυμίζουν ότι η επαγγελματική δραστηριότητα του κ.Χατζηγιαννάκη ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν υπάρξει η ΕΛΑΣ καν σαν σχέδιο, το 2023, ενώ οι συμβάσεις προϋπήρχαν της ανάληψης των καθηκόντων του ως γραμματέα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Και αφότου είχε ολοκληρώσει τη θητεία του ως βουλευτής. Επομένως, πως μπορεί να συσχετιστεί με τη «βροχή» δισεκατομμυρίων προς φίλους, κολλητούς και εταιρείες «φαντάσματα».

Αρχικά, διότι όλες οι δουλειές που πήρε η εταιρεία του κ.Χατζηγιαννάκη είναι αποτέλεσμα διαγωνισμού, όχι απευθείας αναθέσεων. Η μία με ανοιχτό διαγωνισμό και οι άλλες δύο μέσω πρόσκλησης τριών εταιρειών. Επομένως, δεν μπορεί να μπουν στο «ζύγι» πρακτικές υπουργών που διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα με τη νόμιμη και διαφανή επαγγελματική δραστηριότητα πολιτών, λένε από την Αμαλίας.

Διαφορά ήθους και ύφους από το ΠΑΣΟΚ

Όσο και αν η Αμαλίας επέμενε στην ανταλλαγή «σποραδικών πυρών» με τη Χαριλάου Τρικούπη, αποφεύγοντας τη γενικευμένη σύρραξη μαζί της, ήταν δεδομένο ότι δεν θα μπορούσε να την αποφεύγει για πάντα. Και αυτό γιατί η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ είχε επιλέξει εδώ και πολλούς μήνες να χρίσει τον Αλέξη Τσίπρα ως τον πραγματικό αντίπαλο της, υπογραμμίζουν κορυφαία στελέχη της ΕΛΑΣ.

Ήταν ζήτημα χρόνου το πότε θα εκδηλώνονταν κάποια σύγκρουση που θα ξέφευγε από τις αψιμαχίες του προηγούμενου διαστήματος. Και αυτή η αφορμή ήρθε με την υπόθεση του Μίλτου Χατζηγιαννάκη. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε «βασιλικότερο του βασιλέως» στην εν λόγω ιστορία. Πριν καλά, καλά ακούσει τον γραμματέα της ΕΛΑΣ, έσπευσε να βγάλει «καταδικαστική απόφαση» και να φτιάξει σενάρια «τριγωνικών συναλλαγών για τη χρηματοδότηση του κόμματος Τσίπρα», αναφέρουν τα ίδια πρόσωπα.

Και αυτό το αστείο - όπως το χαρακτηρίζουν - πηγάζει από τη διάθεση των γραφείων της εταιρείας του κ.Χατζηγιαννάκη για συνεδριάσεις των οργάνων της ΕΛΑΣ ή για δουλειές του οργανωτικού γραφείου. Και μάλιστα, ότι κάτι τέτοιο είναι «ποινικά κολάσιμο». Λες και κανένα κόμμα, πολιτικός αρχηγός, εσωκομματική φράξια ή ακόμα και πρωθυπουργός δεν έχει χρησιμοποιήσει για κομματική και πολιτική δουλεία σπίτια ή γραφεία επαγγελματικά στελεχών του.

Όπως και να έχει, σημασία έχει ότι η ολομέτωπη επίθεση του ΠΑΣΟΚ, με βαρύτατους χαρακτηρισμούς και κατηγορίες που δεν έχει απευθύνει ποτέ στη Νέα Δημοκρατία, είναι ακόμα ένα επεισόδιο της προσπάθειας που καταβάλλει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να καταστεί ο βασικός πυλώνας του «αντιΤσίπρα μετώπου», υποστηρίζουν από την Αμαλίας.

Μάλιστα, συμπληρώνουν ότι με την εν λόγω υπόθεση φάνηκε η διαφορά και ήθους, αλλά και ύφους ανάμεσα στα δύο κόμματα. Υπενθυμίζουν οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα ότι εκείνοι δεν έσπευσαν να κάνουν «σημαία ευκαιρίας» τις αποκαλύψεις για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, στο Ηράκλειο, που στεγάζει επί χρόνια τις υπηρεσίες του τοπικού Κτηματολογίου και το οποίο σε βάθος ετών έχει αποφέρει πάνω από ένα εκατομμύριο στην οικογένεια του ΠΑΣΟΚ.

Ούτε βέβαια για τα 9 εκατομμύρια που έχει πάρει η επιχείρηση της οικογένειας του Μανώλη Χριστοδουλάκη, από το δημόσιο τα τελευταία επτά χρόνια. Τότε, που η κυβέρνηση επιχείρησε να ρίξει «λάσπη» στον κ.Ανδρουλάκη και τον νεαρό βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.





