Οι δύο παρουσιαστές αναγκάστηκαν να μιλήσουν δημοσίως για τον άγριο καυγά τους, αφού το βίντεο που διέρρευσε άτομο από το σταθμό έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες.

Νίκος Στραβελάκης και Κατερίνα Παπακωστοπούλου εμφανίστηκαν το πρωί της Τετάρτης στον αέρα του Open, όπου και σχολίασαν εκτενώς - για τουλάχιστον δέκα λεπτά - όσα συνέβησαν την περασμένη Παρασκευή και κυρίως τη διαρροή του βίντεο που κάνει από χθες τον γύρο του διαδικτύου.

Οι δύο δημοσιογράφοι παραδέχτηκαν πως είχαν μια προσωπική διαφορά, η οποία τους έκανε να λογομαχήσουν, δήλωσαν ωστόσο συμφιλιωμένοι και έτοιμοι να συνεχίσουν την «καλή δουλειά» και τις «επιτυχίες» της περασμένης χρονιάς.

«Αυτά συμβαίνουν σε κάθε οικογένεια», υποστήριξαν πριν μιλήσουν με έντονο ύφος κατά εκείνων που έβγαλαν το βίντεο μέσα από το πλατό του Open. «Θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν», δεσμεύτηκαν και οι δύο.

Στο πλατό της εκπομπής εμφανίστηκε για ακόμη μία ημέρα και ο διευθυντής Ειδήσεων του Open, Χρήστος Παναγιωτόπουλος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn44umgudci1?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η λογομαχία της Παρασκευής

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή σημειώθηκε έντονος διαπληκτισμός ανάμεσα στους δύο παρουσιαστές, κατά τη διάρκεια διαφημιστικού διαλείμματος. Αφορμή στάθηκαν τα σχόλια του Νίκου Στραβελάκη για την προετοιμασία της εκπομπής, τα οποία προκάλεσαν την αντίδραση της Κατερίνας Παπακωστοπούλου, καθώς φέρεται να θεώρησε ότι απαξιώνεται η δουλειά τόσο της ίδιας όσο και των συνεργατών της.

Το περιστατικό φέρεται να εξελίχθηκε σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής η δημοσιογράφος απευθύνθηκε στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού του σταθμού.