Μια αγκαλιά στον αέρα της εκπομπής «10 Παντού» ήταν η κίνηση της Κατερίνας Παπακωστοπούλου προς τον Νίκο Στραβελάκη, το πρωί της Τρίτης, με τους δύο δημοσιογράφους να εμφανίζονται σε χαλαρή διάθεση, λίγες ημέρες μετά τον φερόμενο έντονο διαπληκτισμό τους.

Σε χαλαρό κλίμα και με εμφανή διάθεση ευχάριστης συνύπαρξης εμφανίστηκαν το πρωί της Τρίτης 24 Νοεμβρίου στον αέρα του OPEN ο Νίκος Στραβελάκης και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου, χωρίς να γίνει η παραμικρή αναφορά στο φερόμενο επεισόδιο που είχε προηγηθεί μεταξύ τους την περασμένη Παρασκευή.

Οι δύο δημοσιογράφοι καλημέρισαν τους τηλεθεατές της εκπομπής «10 Παντού» υπό τους ήχους του Φρανκ Σινάτρα, με τον Νίκο Στραβελάκη να σχολιάζει: «Είπα να ξεκινήσουμε με τραγούδι της εποχής». «Θα χορέψουμε και λίγο», απάντησε η Κατερίνα Παπακωστοπούλου, με τον συμπαρουσιαστή της να συμπληρώνει: «Δεν είναι υπέροχος ο Φρανκ Σινάτρα;».

Ακολούθησε ένας σύντομος, χαλαρός διάλογος μεταξύ τους, όταν η Κατερίνα Παπακωστοπούλου τον ρώτησε «Τι κάνεις, Νίκο μου;», με εκείνον να απαντά «Πάρα πολύ καλά». Μάλιστα, η δημοσιογράφος πλησίασε στη συνέχεια τον Νίκο Στραβελάκη και τον αγκάλιασε μπροστά στις κάμερες, σε μια κίνηση που δεν πέρασε απαρατήρητη.

Στο πλατό της εκπομπής βρισκόταν και ο διευθυντής Ειδήσεων του OPEN, Χρήστος Παναγιωτόπουλος.

Τι είχε προηγηθεί την περασμένη Παρασκευή

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Το Πρωινό», την περασμένη Παρασκευή φέρεται να σημειώθηκε έντονος διαπληκτισμός ανάμεσα στους δύο παρουσιαστές, κατά τη διάρκεια διαφημιστικού διαλείμματος. Αφορμή φέρονται να ήταν σχόλια του Νίκου Στραβελάκη για την προετοιμασία της εκπομπής, τα οποία προκάλεσαν την αντίδραση της Κατερίνας Παπακωστοπούλου, καθώς φέρεται να θεώρησε ότι απαξιώνεται η δουλειά τόσο της ίδιας όσο και των συνεργατών της.

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Το περιστατικό φέρεται να εξελίχθηκε σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής η δημοσιογράφος απευθύνθηκε στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού του σταθμού.

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