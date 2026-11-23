Ο σεισμός ήταν 3.4 Ρίχτερ και σημειώθηκε 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λίμνης Ευβοίας.

Σεισμός σημειώθηκε πριν λίγα λεπτά στην Εύβοια, με τη δόνηση να γίνεται αισθητή και στην Αττική.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός ήταν 3,4 Ρίχτερ και σημειώθηκε στις 16:08, 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λίμνης Ευβοίας.

Οι πρώτες πληροφορίες για το σεισμό

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στην Εύβοια, η οποία έγινε αισθητή και σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 16:08. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λίμνης Ευβοίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα.

Nέος σεισμός: Δύο δονήσεις «ταρακούνησαν» την Εύβοια το πρωί

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η τρίτη δόνηση που συμβαίνει σήμερα στην Εύβοια. Σύμφωνα με το evima.gr το πρωί σημειώθηκαν δύο σεισμικές δονήσεις να σημειώνονται μέσα σε διάστημα περίπου μισής ώρας. Η πρώτη σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 10:28 το πρωί και είχε μέγεθος 3,1 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 4,5 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από τα Κριεζά Ευβοίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 12,7 χιλιόμετρα.

Λίγη ώρα αργότερα, στις 11:02, καταγράφηκε νέα σεισμική δόνηση στην ίδια περιοχή, μεγέθους 2,5 Ρίχτερ. Το επίκεντρο της δεύτερης δόνησης εντοπίστηκε 4,6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από τα Κριεζά, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων. Οι δύο σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν με διαφορά περίπου 34 λεπτών.