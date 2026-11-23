Η εκστρατεία «One More Question» ενθαρρύνει τον ουσιαστικό διάλογο μεταξύ ασθενών και ιατρών, προσφέροντας σημαντικές ερωτήσεις για το επόμενο ιατρικό ραντεβού.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη(14 Νοεμβρίου), η Novo, με κληρονομιά 100 ετών στη διαχείριση σοβαρών χρόνιων νοσημάτων, όπως ο διαβήτης, εγκαινιάζει την εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού “One More Question”. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ενθαρρύνει έναν ουσιαστικό και ολοκληρωμένο διάλογο ανάμεσα στους ασθενείς και στους θεράποντες ιατρούς, προτρέποντας όσους ζουν με διαβήτη τύπου 2 ή διατρέχουν κίνδυνο εμφάνισής του να θέσουν «μία ακόμη ερώτηση» στην επόμενη συνάντηση με τον ιατρό τους.

Η πρωτοβουλία “One more question” γεννήθηκε λόγω της διαπίστωσης, ότι ενώ οι συζητήσεις ασθενών-ιατρών συχνά εξαντλούνται στις τιμές του σακχάρου στο αίμα, οι ασθενείς αναζητούν απαντήσεις για βαθύτερους και πιο πρακτικούς προβληματισμούς. Θέματα όπως η διαχείριση της διατροφής, το άγχος της καθημερινότητας, ο φόβος των επιπλοκών, το αυξημένο οικονομικό κόστος πιο υγιεινών γευμάτων, απασχολούν έντονα τους ασθενείς, συχνά όμως δεν τα συζητούν με τον ιατρό τους κατά τη διάρκεια της κλινικής επίσκεψης.

Αυτές τις ανάγκες επιβεβαίωσε ευρωπαϊκή έρευνα σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία. Η μελέτη, αρχικά, ανέλυσε μέσω SEMrush, εκατομμύρια πραγματικές αναζητήσεις στη μηχανή Google για έναν χρόνο (Αύγουστος 2025 – Αύγουστος 2026,) σε συνδυασμό με τη διεθνή βιβλιογραφία. Στη συνέχεια, οι δέκα συχνότερες αναζητήσεις από κάθε χώρα μεταφράστηκαν σε θεματικές ενότητες και αξιολογήθηκαν μέσω της πλατφόρμας ερευνών Decipher, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιες έχουν τη μεγαλύτερη απήχηση σε ανθρώπους που διατρέχουν κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 και σε όσους ζουν με τη νόσο.

Τα ευρήματα της έρευνας συμφωνούν με τα ευρήματα και δεδομένα καταγραφής των διεθνών οργανισμών «Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO)» και «Διεθνής Ομοσπονδία Διαβήτη (IDF)» οι οποίοι καταδεικνύουν ότι το ενδιαφέρον των ανθρώπων με κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2, για καθοδήγηση γύρω από τον τρόπο ζωής και τη διατροφή είναι σημαντικά μεγαλύτερο σε σχέση με το ενδιαφέρον για τις αμιγώς θεραπευτικές πληροφορίες. Παράλληλα, εντοπίζεται ένα σημαντικά μεγάλο ποσοστό αδιάγνωστων ασθενών, καθώς μεγάλο μέρος του πληθυσμού των ενηλίκων με προδιαβήτη, δεν γνωρίζουν ότι ζουν με αυξημένα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, εξαιτίας της έλλειψης προληπτικού κλινικού ελέγχου. Επίσης, μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων, δηλώνει έλλειψη αυτοπεποίθησης για να υιοθετήσει και να διατηρήσει έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Καταδεικνύεται ότι πολλοί ασθενείς νιώθουν απογοήτευση όταν τα επίπεδα σακχάρου αυξάνονται παρά την τήρηση της αγωγής και της διατροφής, ενώ εκφράζουν έντονη ανησυχία για πιθανά επεισόδια υπογλυκαιμίας.

Η κατανόηση των αιτιών, των παραγόντων κινδύνου και των τρόπων πρόληψης του διαβήτη τύπου 2 αποτελεί σημαντική ανάγκη ενημέρωσης του κοινού. Παράλληλα, η υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών, όπως η ισορροπημένη διατροφή, η τακτική σωματική δραστηριότητα και η διατήρηση φυσιολογικού σωματικού βάρους, αναγνωρίζονται ως βασικοί πυλώνες για την πρόληψη ή την καθυστέρηση της εμφάνισης της νόσου, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της έγκυρης καθοδήγησης σχετικά με τον τρόπο ζωής. Η έγκαιρη διάγνωση παραμένει κρίσιμη πρόκληση στη διαχείριση του διαβήτη, καθώς σημαντικός αριθμός ατόμων ζει με διαταραχές του μεταβολισμού της γλυκόζης ή με σακχαρώδη διαβήτη χωρίς να έχει διαγνωστεί. Η πρόσβαση σε προληπτικό έλεγχο και βασικές διαγνωστικές εξετάσεις αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έγκαιρη παρέμβαση και την πρόληψη επιπλοκών.

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«Οι διεθνείς επιστημονικές εταιρείες υγείας στο διαβήτη αναδεικνύουν μια πραγματικότητα που βλέπουμε συχνά στην κλινική πράξη, ότι το “σάκχαρο στο αίμα” είναι το πρώτο που ρωτά ένας ασθενής. Όμως, αυτή είναι μόνο η αρχή», δηλώνει η Myriam Mezher, Γενική Διευθύντρια της Novo Ελλάδος και Κύπρου. «Η επόμενη ερώτηση μπορεί να αφορά το πώς διαχειρίζεται το κόστος των πιο υγιεινών επιλογών, τη διαχείριση και την ενημέρωση της οικογένειας ή τον φόβο για τις μακροχρόνιες επιπλοκές. Με την εκστρατεία “One More Question”, θέλουμε να δώσουμε αξία σε κάθε απορία, ενθαρρύνοντας τους ασθενείς να διεκδικήσουν έναν πιο ανοιχτό και ολοκληρωμένο διάλογο με τον θεράποντα ιατρό τους».

Με διαχρονική παρουσία και ηγετική θέση στη διαχείριση σοβαρών χρόνιων παθήσεων, η Novo παραμένει προσηλωμένη στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που ζουν με διαβήτη, σε όλον τον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό, η Novo ενισχύει το έργο του Παγκόσμιου Ιδρύματος Διαβήτη (WDF) με μια δεκαετή (2027–2036) χρηματοδοτική δέσμευση ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της πρόληψης και στην εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική περίθαλψη σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, όπου σήμερα εκτιμάται ότι ζει περίπου το 80% των ατόμων με διαβήτη, παγκοσμίως.