Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από την Παρασκευή σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Με ήπιες καιρικές συνθήκες θα ξεκινήσει η εβδομάδα. Όμως την Παρασκευή, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, ψυχρή αέρια μάζα θα φέρει άστατες καιρικές συνθήκες.

Οι βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά - βορειοδυτικά τμήματα, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν και καταιγίδες. Λιγότερες θα είναι οι βροχές στη βόρεια Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ καλύτερος θα είναι ο καιρός στις υπόλοιπες γεωγραφικές περιοχές, με τον υδράργυρο το μεσημέρι να επιμένει σε υψηλές θερμοκρασιακές τιμές.

Θα έχουμε ενισχυμένους ανέμους, οι οποίοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, με πολύ ισχυρές και τοπικά θυελλώδεις εντάσεις.

Τα επόμενα 24ωρα περιμένουμε τη μετατόπιση μιας πιο ψυχρής αέριας μάζας, η οποία θα προκαλέσει πτώση της θερμοκρασίας, οδηγώντας μας κοντά στα κανονικά για την εποχή θερμοκρασιακά επίπεδα. Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν μια πιο οργανωμένη κακοκαιρία προς την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο.

Σήμερα, στις περισσότερες γεωγραφικές περιοχές θα έχουμε συννεφιές με διαστήματα ηλιοφάνειας. Στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές, ενώ δεν αποκλείεται στα βορειοδυτικά να εκδηλωθούν και λίγες καταιγίδες.

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Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί, με πολύ ισχυρές και τοπικά θυελλώδεις εντάσεις. Καθώς θα περνούν οι ώρες, οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, μεταφέροντας πιο ψυχρή αέρια μάζα και προκαλώντας πτώση της θερμοκρασίας το επόμενο 48ωρο.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι, με εξαίρεση τη δυτική - βορειοδυτική Ελλάδα, όπου θα κυμανθεί από 14 έως 18 βαθμούς, στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα θα φτάσει τους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Στην Αττική σήμερα δεν αναμένουμε κάτι αξιόλογο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, με ένταση 6 με 7 μποφόρ, ενώ ο υδράργυρος θα φτάσει τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε συννεφιές, ενώ καθώς θα πλησιάζουμε προς το απόγευμα και τη νύχτα, δεν αποκλείεται να σημειωθούν κάποιες διάσπαρτες βροχοπτώσεις. Ο νοτιάς θα παραδώσει τη σκυτάλη σε έναν πολύ ισχυρό βαρδάρη, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι.

Η εξέλιξη του καιρού από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη

Αύριο και την Τετάρτη θα κατέβει από την κεντρική Ευρώπη μια αρκετά ψυχρή αέρια μάζα, η οποία θα εκτονωθεί προς τα βορειοανατολικά Βαλκάνια. Θα φτάσει μέχρι και τη χώρα μας, αρκετά πιο εξασθενημένη, και αυτή η εξέλιξη θα έχει ως αποτέλεσμα την υποχώρηση του υδραργύρου.

Αύριο Τρίτη και την Τετάρτη, η θερμοκρασία στα βόρεια τμήματα δεν θα ξεπεράσει τους 14 βαθμούς Κελσίου. Στα κεντρικά τμήματα θα φτάσει τους 16 βαθμούς Κελσίου και λίγο πιο νότια θα κυμανθεί γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου.

Αργά τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα κάνει αρκετό κρύο, με τις θερμοκρασίες να ξεκινούν ακόμη και από τους 8 βαθμούς Κελσίου.

Καθώς θα πλησιάζουμε προς την Πέμπτη, αυτή η ψυχρή αέρια μάζα θα απομακρυνθεί και οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους. Όπως όλα δείχνουν, μια οργανωμένη κακοκαιρία αναμένεται να φτάσει στη χώρα μας προς την Παρασκευή και το Σάββατο, επηρεάζοντας σχεδόν ολόκληρη την επικράτεια.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της θα είναι οι πολλές και κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις, με έμφαση στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας.

Ταυτόχρονα, θα επικρατήσουν θυελλώδεις νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο και το Αιγαίο. Θα σημειωθούν και χιονοπτώσεις στα ορεινά, σε μεγάλα υψόμετρα της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Όπως όλα δείχνουν, κλείνει αυτός ο κύκλος των ήπιων καιρικών συνθηκών και, με το τέλος του μήνα και την έλευση του πρώτου μήνα του χειμώνα, οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να μεταβληθούν και να γίνουν ιδιαίτερα άστατες, φέρνοντας περισσότερες βροχές, περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας αλλά και ισχυρούς ανέμους.

Τα μακροπρόθεσμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι θα έχουμε κάποιες διακυμάνσεις στις καιρικές συνθήκες, με περισσότερες βροχές. Θερμοκρασιακά, δεν φαίνεται να έρχεται κάποιο έντονο κρύο. Αντίθετα, φαίνεται ότι θα επικρατήσει ο καιρός του νοτιά, χωρίς κάποιο ισχυρό κύμα ψύχους να απειλεί την περιοχή μας.

Οι μέσες θερμοκρασιακές τιμές θα κυμαίνονται πάνω από τις φυσιολογικές για την εποχή τιμές.