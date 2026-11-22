Τριάντα έξι χρόνια μετά την πρεμιέρα της πρώτης ταινίας, ο 46χρονος ηθοποιός ξαναμπαίνει στα παπούτσια του Kevin McCallister, αυτή τη φορά ως πατέρας, σύμφωνα με το Deadline.

Στα σκαριά βρίσκεται ένα νέο σίκουελ της θρυλικής ταινίας «Μόνος στο Σπίτι» («Home Alone»), με τον Μακόλεϊ Κάλκιν (Macaulay Culkin) να επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο που τον έκανε διάσημο.

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Μάθιου Μπελόνι (Matthew Belloni) στο Puck, ο Κάλκιν είχε συνάντηση με στελέχη της Disney νωρίτερα μέσα στη χρονιά, καταθέτοντας τη δική του πρόταση για το σίκουελ, η οποία έλαβε το πράσινο φως. Τριάντα έξι χρόνια μετά την πρεμιέρα της πρώτης ταινίας, ο 46χρονος ηθοποιός ξαναμπαίνει στα παπούτσια του Kevin McCallister, αυτή τη φορά ως πατέρας, σύμφωνα με το Deadline.

Το σενάριο και την παραγωγή αναλαμβάνουν οι Σεθ Ρόγκεν (Seth Rogen) και Έβαν Γκόλντμπεργκ (Evan Goldberg), οι οποίοι θα συνεργαστούν με τον Κάλκιν για τη διαμόρφωση της ιστορίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το δημιουργικό δίδυμο ένωσε τις δυνάμεις του πρόσφατα με τη Disney για ένα τηλεοπτικό αφιέρωμα των Muppets, όπως αναφέρει ο Guardian.

Το «Μόνος στο Σπίτι» κυκλοφόρησε το 1990 και ήταν η δεύτερη εμπορικότερη ταινία της χρονιάς, συγκεντρώνοντας 476 εκατ. δολάρια παγκοσμίως. Δύο χρόνια αργότερα, ο Κάλκιν πρωταγωνίστησε στο «Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη» («Home Alone 2: Lost in New York»), το οποίο σημείωσε επίσης μεγάλη επιτυχία, με εισπράξεις ύψους 359 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στη συνέχεια το franchise συνεχίστηκε χωρίς τον Κάλκιν για τρεις ακόμη ταινίες, ενώ το 2021 μετά την εξαγορά της 20th Century Fox από τη Disney κυκλοφόρησε ένα reboot αποκλειστικά για streaming.

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Ο Κάλκιν επανέλαβε τον ρόλο του σε μια διαφήμιση της Google το 2018, ενώ φέτος εμφανίστηκε ξανά για τις ανάγκες της νέας χριστουγεννιάτικης καμπάνιας των McDonald’s.

Σε εκδήλωση για την επέτειο της αρχικής ταινίας, το 2025, ο Κάλκιν είχε μοιραστεί τη δική του ιδέα για τη συνέχεια της ιστορίας.

«Είμαι είτε χήρος είτε διαζευγμένος και μεγαλώνω ένα παιδί. Δουλεύω πολύ σκληρά, δεν του δίνω αρκετή προσοχή, εκείνο θυμώνει και κάποια στιγμή βρίσκομαι κλειδωμένος έξω από το σπίτι», είχε αποκαλύψει, προσθέτοντας πως τις παγίδες αυτή τη φορά τις στήνει ο γιος του, με το σπίτι να αποκτά συμβολικό ρόλο για τη μεταξύ τους σχέση.