Ένας άλλος ηθοποιός ήταν η πρώτη επιλογή του σκηνοθέτη Ντενί Βιλνέβ για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ.

O Πάτινσον, ο Ρόμπερτ Πάτινσον θα είναι ο νέος Τζέιμς Μποντ στην 26η ταινία του 007 και την πρώτη από την Amazon MGM, που θα σκηνοθετήσει ο Ντενί Βιλνέβ σε σενάριο του Στίβεν Νάιτ.

Όπως φαίνεται ωστόσο, ο Πάτινσον μάλλον δεν ήταν το πρώτο όνομα στη λίστα του Ντενί Βιλνέβ για τον ρόλο. Αν και ο Τζεφ Μπέζος της Amazon υποστηρίζει ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο σκηνοθέτης, μόλις είδαν την οντισιόν του Πάτινσον κατάλαβαν ότι αυτός ήταν ο Μποντ τους.

Υπενθυμίζουμε ότι οι υπόλοιποι φιναλίστ ήταν οι: Τζακ Λόουντεν, Κάλουμ Τέρνερ, Τζος Ο'Κόνορ και Νίκολας Χουλτ.

Σύμφωνα με τον Ματ Μπελόνι του Puck, ο Τζος Ο'Κόνορ ήταν στην πραγματικότητα η πρώτη επιλογή του Βιλνέβ για τον ρόλο του 007.



*Πηγή φωτογραφίας: ΕΡΑ

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις με την Amazon MGM δεν πήγαν τόσο καλά και ο O'Κόνορ φέρεται να αποσύρθηκε από την κούρσα. Ο Μπελόνι ισχυρίζεται ότι ο ηθοποιός είχε αμφιβολίες από την αρχή για το βάρος που συνοδεύει τον ρόλο.

Ο Μποντ αποτελεί μεγάλη δέσμευση, με δημιουργικούς περιορισμούς για τους περισσότερους ηθοποιούς. Σίγουρα θα ήταν συναρπαστικό να δούμε τον Ο΄Κόνορ, με την ασυνήθιστη εμφάνισή του, το χάρισμα και το ταλέντο του, να αναλαμβάνει τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ, αλλά τελικά δεν θα μάθουμε ποτέ πώς θα είχε εξελιχθεί αυτό.

Στο μεταξύ ο 36χρονος Βρετανός θα συνεχίσει να συνεργάζεται με προσωπικότητες όπως ο Στίβεν Φίαρς, ο Λούκα Γκουαντανίνο, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο Ράιαν Τζόνσον, ο Τζόελ Κοέν και άλλοι. Και σίγουρα αυτή είναι μια αρκετά εντυπωσιακή λίστα σκηνοθετών, και με καλό λόγο: όλοι τους τον έχουν συμπαθήσει.

Το ατιτλοφόρητο μέχρι στιγμής Bond 26, υπολογίζεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους το 2028, σε σκηνοθεσία Ντενί Βιλνέβ και σενάριο Στίβεν Νάιτ.