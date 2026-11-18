Η οδυνηρή αλήθεια για την υπόθεση Λιάκου.

Προχθές η στήλη στο σημείωμά της με τίτλο «Λερναία Ύδρα, από τα μόρια Τσαβδαρίδη στις αναθέσεις Λιάκου» σημείωνε πως προφανώς δεν υφίσταται «οικογενειακή ευθύνη» όπως υποστήριξε και το Μέγαρο Μαξίμου για τις απευθείας αναθέσεις της αδερφής του υφυπουργού, ωστόσο επεσήμενε πως «όπως μαθαίνουμε το θέμα έχει ουρές».

Η σημερινή συνέχεια του ρεπορτάζ από τον καλό συνάδελφο Βαγγέλη Τριάντη αποκαλύπτει ότι, εκτός από τα 1,1 εκατ. ευρώ απευθείας αναθέσεων στο λογιστικό γραφείο της Ελένης Λιάκου, εντελώς συμπτωματικά και η έτερη αδερφή του υφυπουργού, Ισιδώρα Λιάκου, έχει συνάψει ακόμα 13 απευθείας αναθέσεις συνολικού ύψους 256.694 ευρώ.

Με λίγα λόγια, οικογενειακή ευθύνη προφανώς και δεν υπάρχει, αλλά ότι οι απευθείας αναθέσεις εξελίσσονται σε οικογενειακό ζήτημα του υφυπουργού, είναι πλέον μία οδυνηρή αλήθεια.

Μένει να φανεί αν και με τι πολιτικό κόστος θα συνεχίσει η στήριξη του Μεγάρου Μαξίμου στον μόλις πέντε ημερών υφυπουργό ή αν θα «τριπλώσουν» οι αποπομπές του μήνα, μετά τους Λάζαρο Τσαβδαρίδη και Μιχάλη Μπεκίρη...

Ν.Α.