Όσα είπε στους παίκτες του Ολυμπιακού μετά τη νίκη επί της Μακάμπι.

Η νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Μακάμπι στην παράταση ήταν «από τα πιο τρελά που έχω δει», είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στους παίκτες του και τους τόνισε πως είναι η καλύτερη ομάδα στη Euroleague.

Με το σουτ που Βεζένκοφ από το κέντρο του γηπέδου- που έγινε viral- και έστειλε το ματς στην παράταση και το τρίποντο του Τζόσεφ στην εκπνοή, οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν την Τρίτη (17/11) τη Μακάμπι με 97-95 στη Λευκωσία, για τη 12η αγωνιστική της Euroleague.

«Ένα από τα πιο τρελά παιχνίδια που έχω δει, όχι που έχω προπονήσει, που έχω δει στο μπάσκετ και ήμασταν μέρος αυτού. Να πούμε κάτι για την καρδιά μας, γιατί επιτέλους κάναμε ό,τι χρειάζεται ώστε να νικήσουμε σε ένα παιχνίδι», είπε ο Γιώργος Μπατζώκας στους παίκτες του, μετά το τέλος της αναμέτρησης.

«Ακούστε, είστε η καλύτερη ομάδα στη Euroleague, είστε οι καλύτεροι παίκτες στην Ευρώπη. Δεν έχει σημασία εάν μας λείπουν παίκτες τώρα, ή αν είμαστε κουρασμένοι. Αυτά είναι μ@@@@@ες», ανέφερε χαρακτηριστικά και έδωσε το «σύνθημα» για τη συνέχεια.

«Μείνετε θετικοί, μείνετε ενωμένοι. Θα τους νικήσουμε όλους θα νικήσουμε και τη Ρεάλ Μαδρίτης την Παρασκευή».

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Η ομιλία του Γιώργου Μπαρτζώκα

{https://www.instagram.com/p/Df4kcp5RF0d/}

Η «παρακάμερα» της νίκης του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι

{https://www.youtube.com/watch?v=TT2eIeRwTYQ}