Το δεύτερο μέρος άνηκε αποκλειστικά στον Άρη που ξέφυγε μέχρι και με 21 πόντους για να φτάσει σε ακόμη μία σπουδαία νίκη.

Ο Άρης έδειξε για ακόμη μία φορά ότι φέτος δεν αστειεύεται καθώς έφτασε στη νίκη με το εντυπωσιακό 100-78 επί του Ολυμπιακού σε ακόμη μία «αυτοκρατορική» εμφάνιση στο «Αλεξάνδρειο» το απόγευμα της Κυριακής (15/11).

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη κυριάρχησε στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης που έγινε στα πλαίσια της 7η αγωνιστικής της Basket League. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Ματ Μόργκαν με 21 πόντους, ενώ 17 πόντους και 6 ασίστ πρόσθεσε ο Νένο Ντιμιτρίεβιτς. Την καλύτερη του εμφάνιση με τα κιτρινόμαυρα πραγματοποίησε ο Κεμ Μπιρτς με 14 πόντους και 3 ριμπάουντ. Εξαιρετικός για τους γηπεδούχους και ο Έι Τζέι Λιντέλ με 12 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με τις δυο ομάδες κοντά στο σκορ (47-43). Όμως το δεύτερο μέρος άνηκε αποκλειστικά στους γηπεδούχους που ξέφυγαν μέχρι και με 21 πόντους διαφοράς. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη βρέθηκε στο +17 (76-59) στο 30′ και μπήκε στην τέταρτη περίοδο ως απόλυτη κυρίαρχος φτάνοντας τελικά σε ακόμη μία σπουδαία νίκη.

Οι κιτρινόμαυροι της Θεσσαλονίκης ανέβηκαν στο 6-1 έχοντας κερδίσει με «κατοστάρες» Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Από την πλευρά της, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, που αποβλήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης και καθώς η διαφορά ήταν στο +18 (84-66), έπεσε στο 6-1.