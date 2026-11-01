Με το Μόργκαν και τον Μοκοκά να ξεχωρίζουν ο Άρης πήρε τη νίκη και ανέβηκε στο 4-1 μετά τις πρώτες 5 αγωνιστικές της Basket League.

Ο Άρης ήταν η καλύτερη ομάδα στο «καυτό» Αλεξάνδρειο και έφτασε σε μία μεγάλη νίκη με 101-91 επί του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση που έγινε στο πλαίσιο της 5η αγωνιστικής της Basket League.

Ο Ματ Μόργκαν με 21 πόντους και ο Άνταμ Μοκόκα με 19 ήταν οι πρώτοι σκόρερ για την ομάδα της Θεσσαλονίκης που εκμεταλλεύτηκε πλήρως τα λάθη του Παναθηναϊκού. Γκέρσον Γιαμπουσέλε με 22 πόντους, Σιλβέν Φρανσίσκο με 20, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με 17 ήταν οι τρεις που ξεχώρισαν για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς που είχε 25 στις 37 βολές.

Την ίδια στιγμή, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη βρήκε 37 πόντους από τα 20 λάθη που έκαναν στην αναμέτρηση οι «πράσινοι». Πλέον, αμφότερες οι ομάδες έχουν ρεκόρ 4-1, όμως οι πράσινοι «κουβαλούν» αφαίρεση 2 βαθμών από τους περσινούς τελικούς.

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Σε ένα παιχνίδι με πολλές διακυμάνσεις, στα κρίσιμα τελευταία λεπτά, ο Μόργκαν πέτυχε τεράστιο τρίποντο, κερδίζοντας και φάουλ από τον Ναν για να γράψει το 90-85 με 3:17 να απομένουν υπογράφοντας ένα σερί 6-0 για τους Θεσσαλονικείς. Από εκείνο το σημείο, ο Άρης έλεγχε το παιχνίδι και πήρε μία σπουδαία νίκη.

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ΑΡΗΣ (Σπανούλης): Μήτρου-Λονγκ 5, Ρόμπινσον-Ερλ 11, Ντιμιτρίεβιτς 14, Μπιρτς 8, Μοκόκα 19, Τολιόπουλος 13,Μόργκαν 21, Λιντέλ 7, Κ. Αντετοκούνμπο 2, Θ. Αντετοκούνμπο

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης 3 , Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις 17, Γιαμπουσέλε 22, Μήτογλου 2, Φρανσίσκο 20, Μπάντιο 5, Ναν 6 , Λεσόρ 16