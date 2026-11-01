Αναλυτικά όσα αναφέρει.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας βρέθηκε σήμερα στην κινητοποίηση σωματείων και μαζικών φορέων της βορειοδυτικής Αθήνας στη Νέα Ιωνία, με σύνθημα «Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους! Πολεμάμε τον φασισμό και το σύστημα που τον γεννά!».

Ο Δ. Κουτσούμπας έκανε την ακόλουθη δήλωση από την κινητοποίηση:

«Σήμερα ο λαός της Νέας Ιωνίας, της Μεταμόρφωσης, του Νέου Ηρακλείου, της Νέας Φιλαδέλφειας βρίσκεται στους δρόμους και στέλνει ένα αγωνιστικό μήνυμα ενάντια στην κυβερνητική πολιτική του πολέμου, της πολεμικής εμπλοκής, της ακρίβειας, των αντιλαϊκών μέτρων, των μέτρων καταστολής του λαϊκού κινήματος.

Στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στους φασίστες που ξαναβγήκαν από τα λαγούμια τους και προσπαθούν να μπουν πάλι στην πολιτική ζωή του τόπου, σ' αυτούς τους εγκληματίες ναζί, που ο λαός θα τους στείλει ξανά στο περιθώριο και θα πάνε να κρυφτούν στις τρύπες τους.

Είμαστε στους δρόμους του αγώνα κάθε μέρα, κάθε ώρα. Προετοιμαζόμαστε για το μεγάλο πανελλαδικό πανεργατικό συλλαλητήριο, την απεργία στις 25 του Νοέμβρη και όλες τις ενδιάμεσες στάσεις που έχει καθορίσει το μαζικό οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα.»