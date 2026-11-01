Στελέχη του Λευκού Οίκου και νομικοί σύμβουλοι εξετάζουν τρόπους με τους οποίους ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να συνεχίσει να εφαρμόζει βασικές πτυχές της πολιτικής του ατζέντας μέσω των εκτελεστικών εξουσιών, ακόμη και χωρίς την κοινοβουλευτική στήριξη που διαθέτει σήμερα.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να μετατραπεί σε έναν πρόεδρο που θα χρησιμοποιεί συστηματικά το δικαίωμα του βέτο αφήνει ο Ντόναλντ Τραμπ, σε περίπτωση που οι Ρεπουμπλικάνοι χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης 3 Νοεμβρίου 2026.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται έτοιμος να συγκρουστεί με μια ενδεχόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία των Δημοκρατικών, προαναγγέλλοντας ότι θα μπλοκάρει νομοθετικές πρωτοβουλίες της αντιπολίτευσης, προτού αναζητήσει συμβιβασμούς.

«Μάλλον θα γίνω ο Mr. Veto», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, δύο ημέρες πριν από το άνοιγμα της κάλπης. Με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση περιέγραψε ουσιαστικά τη στρατηγική που σκοπεύει να ακολουθήσει εάν οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου και περιορίσουν τα περιθώρια νομοθετικής δράσης της κυβέρνησής του.

Όπως εξήγησε, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε αρχικά να απορρίπτει με προεδρικό βέτο τα νομοσχέδια που θα προωθούν οι Δημοκρατικοί, εκτιμώντας ότι μετά από ένα διάστημα αντιπαράθεσης οι δύο πλευρές θα αναγκαστούν να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αναζητήσουν κοινά αποδεκτές λύσεις.

{https://x.com/FoxNews/status/2116920830542176612}

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Η αγωνία για την έκβαση των ενδιάμεσων εκλογών

Παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του ότι οι Ρεπουμπλικάνοι μπορούν να διατηρήσουν την πλειοψηφία, οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου αποτυπώνουν την ανησυχία στο στρατόπεδό του για το ενδεχόμενο εκλογικής ήττας.

Οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία της δεύτερης προεδρικής θητείας του, καθώς θα καθορίσουν τις πολιτικές ισορροπίες στο Κογκρέσο και, κατ' επέκταση, τη δυνατότητα της κυβέρνησης να προωθεί το νομοθετικό της πρόγραμμα.

Μια επικράτηση των Δημοκρατικών θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικά εμπόδια στον Λευκό Οίκο, καθώς η αντιπολίτευση θα αποκτούσε τη δυνατότητα να μπλοκάρει νομοθετικές πρωτοβουλίες, να καθυστερεί εγκρίσεις και διορισμούς, αλλά και να ενισχύσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της κυβέρνησης.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, εξέφρασε την ελπίδα ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, αποφεύγοντας έτσι μια νέα περίοδο πολιτικής αντιπαράθεσης με την αντιπολίτευση.

Ο Λευκός Οίκος προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο ήττας

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη ξεκινήσει προετοιμασίες για το ενδεχόμενο οι Δημοκρατικοί να ανακτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Στελέχη του Λευκού Οίκου και νομικοί σύμβουλοι εξετάζουν τρόπους με τους οποίους ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να συνεχίσει να εφαρμόζει βασικές πτυχές της πολιτικής του ατζέντας μέσω των εκτελεστικών εξουσιών, ακόμη και χωρίς την κοινοβουλευτική στήριξη που διαθέτει σήμερα.

Στο επίκεντρο των σχεδιασμών βρίσκονται ζητήματα μετανάστευσης, εμπορικής πολιτικής, δασμών, στεγαστικής αγοράς και ομοσπονδιακών δαπανών. Μεταξύ άλλων, εξετάζονται νέοι δασμοί σε εισαγωγές κρίσιμων ορυκτών και ανεμογεννητριών, καθώς και αυστηρότεροι κανόνες για τη χορήγηση θεωρήσεων εισόδου σε ξένους φοιτητές και εργαζομένους.

Παράλληλα, εξετάζονται τρόποι αξιοποίησης των ήδη εγκεκριμένων ομοσπονδιακών κονδυλίων, ώστε να προωθηθούν κυβερνητικές προτεραιότητες χωρίς να απαιτείται κάθε φορά νέα νομοθετική έγκριση.

Οι προετοιμασίες αυτές δείχνουν ότι ο Λευκός Οίκος δεν περιορίζεται στο ενδεχόμενο χρήσης του προεδρικού βέτο, αλλά αναζητά και εναλλακτικές διαδρομές για τη συνέχιση της κυβερνητικής πολιτικής.

Οι Δημοκρατικοί ετοιμάζουν κοινοβουλευτικές έρευνες

Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα που απασχολεί το επιτελείο του Τραμπ είναι η πιθανότητα οι Δημοκρατικοί να αξιοποιήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων για να ξεκινήσουν έρευνες σχετικά με τις αποφάσεις και τις ενέργειες της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Reuters, στελέχη της αντιπολίτευσης εξετάζουν τη χρήση κοινοβουλευτικών ακροάσεων, κλητεύσεων και αιτημάτων για την προσκόμιση εγγράφων, προκειμένου να διερευνήσουν πιθανές περιπτώσεις κατάχρησης προεδρικής εξουσίας ή εξυπηρέτησης προσωπικών και πολιτικών συμφερόντων.

Για τον λόγο αυτό, νομικοί σύμβουλοι του Λευκού Οίκου προετοιμάζουν κυβερνητικά στελέχη για το ενδεχόμενο εντατικών κοινοβουλευτικών ελέγχων, ενώ εξετάζονται και τα νομικά περιθώρια επίκλησης του εκτελεστικού προνομίου για την προστασία εσωτερικών επικοινωνιών της προεδρίας.