Οι πυροβολισμοί εκδηλώθηκαν λίγο μετά τις 23:00 τοπική ώρα, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία του κέντρου της πόλης, όπου είχαν συγκεντρωθεί μεγάλες παρέες για τη νύχτα του Halloween.

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου, 31 Οκτωβρίου, στο Νιούαρκ της πολιτείας Ντέλαγουερ στις ΗΠΑ, όταν πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε πολυσύχναστη περιοχή όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη οι εορτασμοί για το Halloween. Τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα πυρά, ενώ δεκάδες πολίτες, πολλοί από τους οποίους φορούσαν αποκριάτικες στολές, έτρεξαν πανικόβλητοι για να απομακρυνθούν από το σημείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε μικρή απόσταση από το Πανεπιστήμιο του Ντέλαγουερ, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων και αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι έξι τραυματίες διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν τους πυροβολισμούς. Στα πλάνα διακρίνονται δεκάδες άνθρωποι να τρέχουν στους δρόμους, προσπαθώντας να απομακρυνθούν από την περιοχή, ενώ στο ηχητικό υπόβαθρο ακούγονται διαδοχικοί πυροβολισμοί.

{https://x.com/AZ_Intel_/status/2116752339919122586}

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν εικόνες απόλυτης αναστάτωσης, καθώς το πλήθος που μέχρι λίγα λεπτά νωρίτερα διασκέδαζε μετατράπηκε σε μια μάζα ανθρώπων που αναζητούσαν απεγνωσμένα ασφαλές σημείο.

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Ένας από τους παρευρισκόμενους, μιλώντας στο NBC Philadelphia, ανέφερε ότι επικράτησε πανδαιμόνιο, με ανθρώπους να ουρλιάζουν και να τρέχουν προς κάθε κατεύθυνση. Όπως περιέγραψε, στον ουρανό πετούσαν ελικόπτερα, τα οποία χρησιμοποιούσαν προβολείς για να φωτίσουν την περιοχή.

Άλλος μάρτυρας ανέφερε ότι αρχικά οι ήχοι των πυροβολισμών δεν έγιναν αμέσως αντιληπτοί ως πυρά, καθώς ορισμένοι θεώρησαν ότι επρόκειτο για θορύβους από διερχόμενα αυτοκίνητα. Ωστόσο, όταν οι πρώτοι άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν, έγινε αντιληπτό ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί.

Ιδιαίτερα συγκλονιστική είναι και η περιγραφή ενός ακόμη παρευρισκόμενου, ο οποίος έσπευσε να βοηθήσει έναν από τους τραυματίες. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, χρησιμοποίησε το πουκάμισό του για να πιέσει το τραύμα του νεαρού, προσπαθώντας να περιορίσει την αιμορραγία μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

{https://x.com/Moulder00/status/2116762294491476267}

Η αστυνομία του Νιούαρκ ειδοποιήθηκε για το περιστατικό περίπου στις 23:13, με ισχυρές δυνάμεις να καταφθάνουν άμεσα στην περιοχή της East Main Street, κοντά στη διασταύρωση με την Choate Street.

Οι έξι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ οι αρχές δεν είχαν δώσει μέχρι την ώρα των πρώτων ανακοινώσεων στη δημοσιότητα πληροφορίες για την ταυτότητά τους ή τη σοβαρότητα των τραυμάτων τους.

Παράλληλα, δεν είχαν γίνει γνωστά στοιχεία για την ταυτότητα του δράστη, τα κίνητρα της επίθεσης ή το ενδεχόμενο συλλήψεων. Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.