Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών στη Θεσσαλονίκη και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη και την Τετάρτη.

Η υπόθεση μιας Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης που φέρεται να συγκέντρωνε τεράστια χρηματικά ποσά επικαλούμενη την ανάγκη οικονομικής στήριξης παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας παίρνει νέες διαστάσεις, καθώς έρχονται στο φως ολοένα και περισσότερα στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της και τη διαχείριση των δωρεών.

Οι αποκαλύψεις προκαλούν έντονο προβληματισμό, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, εκατομμύρια ευρώ που προορίζονταν για τη θεραπεία και την ανακούφιση παιδιών φέρονται να κατέληξαν σε προσωπικούς λογαριασμούς και να χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη πολυτελών εξόδων.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται μια φερόμενη εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρονται να εκμεταλλεύονταν τη συγκίνηση και την ευαισθησία των πολιτών, παρουσιάζοντας πραγματικές περιπτώσεις παιδιών που αντιμετώπιζαν σοβαρές ασθένειες και χρειάζονταν οικονομική βοήθεια. Μέσα από διαδικτυακές εκκλήσεις, τραπεζικούς λογαριασμούς και κουμπαράδες, συγκεντρώνονταν σημαντικά ποσά, με τις οικογένειες, ωστόσο, να μην εισπράττουν το σύνολο των χρημάτων που προορίζονταν για αυτές.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η δράση της οργάνωσης φέρεται να ξεκίνησε το 2018, ενώ η έρευνα των Αρχών οδήγησε στη σύλληψη έξι ατόμων. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ, η 35χρονη σύντροφός του, καθώς και πρόσωπα που φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος.

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ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ελάχιστα χρήματα έφταναν στις οικογένειες

Τα οικονομικά στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές αποτυπώνουν το μέγεθος της υπόθεσης. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της έρευνας, μέσω της οργάνωσης συγκεντρώθηκαν περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ άλλες καταγραφές της ευρύτερης οικονομικής δραστηριότητας ανεβάζουν τα ποσά που εξετάζονται έως και τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ.

Από τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν, περίπου 1,1 εκατομμύριο ευρώ φέρεται να διατέθηκε πράγματι για την ενίσχυση οικογενειών και παιδιών, ενώ το υπόλοιπο ποσό, που υπολογίζεται σε περίπου 2,8 εκατομμύρια ευρώ ως παράνομο περιουσιακό όφελος, φέρεται να ιδιοποιήθηκαν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Η έρευνα περιλαμβάνει δεκάδες εράνους και μεγάλο αριθμό οικονομικών συναλλαγών, ενώ οι αστυνομικοί εξέτασαν τραπεζικούς λογαριασμούς, κινήσεις χρημάτων και τις πραγματικές καταβολές προς τους δικαιούχους. Σε μία από τις περιπτώσεις που έχουν γίνει γνωστές, για έρανο μέσω του οποίου συγκεντρώθηκαν περίπου 140.000 ευρώ, στην οικογένεια φέρεται να αποδόθηκαν μόλις 7.000 ευρώ. Σε άλλη περίπτωση, παρά τη συγκέντρωση δωρεών, η οικογένεια δεν έλαβε κανένα ποσό.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι και η περίπτωση μητέρας που προσέφυγε στις Αρχές, όταν διαπίστωσε ότι από τις περίπου 300.000 ευρώ που είχαν συγκεντρωθεί για τη θεραπεία του παιδιού της, το οποίο έπασχε από νεοπλασματική νόσο, τα χρήματα δεν έφτασαν ποτέ στην οικογένεια όπως είχαν υποσχεθεί οι υπεύθυνοι της οργάνωσης. Η συγκεκριμένη καταγγελία αποτέλεσε την αφετηρία για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και την αποκάλυψη της φερόμενης δράσης του κυκλώματος.

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Ακόμη πιο σοβαρά είναι τα στοιχεία που αφορούν οικογένειες παιδιών τα οποία τελικά δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τα προβλήματα υγείας τους. Σε μία από τις περιπτώσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί, για παιδί που έπασχε από επιθετική μορφή καρκίνου είχαν συγκεντρωθεί περισσότερα από 340.000 ευρώ, ωστόσο η οικογένεια φέρεται να έλαβε μόλις 55.800 ευρώ. Σε άλλη περίπτωση, από τις 73.200 ευρώ που συγκεντρώθηκαν για παιδί με σοβαρή νευρολογική πάθηση, δεν αποδόθηκε στην οικογένεια ούτε ένα ευρώ.

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Η πολυτελής ζωή με τα χρήματα των δωρεών

Την ίδια στιγμή που οι οικογένειες περίμεναν την οικονομική ενίσχυση για να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών τους, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να διοχέτευαν σημαντικά ποσά σε προσωπικές δαπάνες και έναν ιδιαίτερα πολυτελή τρόπο ζωής.

Από την εξέταση τραπεζικών κινήσεων προέκυψαν πληρωμές για επώνυμα ρούχα και αξεσουάρ, ακριβά ξενοδοχεία, ταξίδια, εστιατόρια, ενοικιάσεις πολυτελών αυτοκινήτων, αλλά και υπηρεσίες περιποίησης και ομορφιάς.

Ενδεικτικά, σε στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας περιλαμβάνονται αγορές επώνυμων τσαντών αξίας χιλιάδων ευρώ, διαμονές σε πολυτελή ξενοδοχειακά συγκροτήματα της Κρήτης, γεύματα σε εστιατόρια της Μυκόνου και δαπάνες για ενοικίαση πολυτελών οχημάτων.

Παράλληλα, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να επιδείκνυαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμές από τα ταξίδια, τις αγορές και την καθημερινότητά τους, την ώρα που οι δωρητές θεωρούσαν ότι τα χρήματά τους αξιοποιούνταν αποκλειστικά για την υποστήριξη παιδιών που έδιναν μάχη με σοβαρές ασθένειες.

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Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών εντοπίστηκαν, επίσης, χρηματικά ποσά σε μετρητά, καθώς και αντικείμενα μεγάλης αξίας, μεταξύ των οποίων επώνυμες τσάντες, ρολόγια και κοσμήματα.

Πώς προσέγγιζαν επώνυμους και ζητούσαν τη συνδρομή τους

Σημαντικό ρόλο στην προβολή της φερόμενης δράσης της ΜΚΟ φαίνεται πως είχαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα μέλη της οργάνωσης αξιοποιούσαν φωτογραφίες, ιατρικές γνωματεύσεις και προσωπικές ιστορίες παιδιών, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν το κοινό και να ενισχύσουν την ανταπόκριση στις εκκλήσεις για οικονομική βοήθεια.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, προσέγγιζαν συστηματικά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της μουσικής, του αθλητισμού και της τηλεόρασης, ζητώντας τους να αναδημοσιεύσουν τις εκκλήσεις στους προσωπικούς τους λογαριασμούς ή να συνεισφέρουν οικονομικά.

Με αυτόν τον τρόπο, οι αναρτήσεις αποκτούσαν μεγαλύτερη απήχηση, προσεγγίζοντας χιλιάδες χρήστες και ενισχύοντας τη συγκέντρωση χρημάτων.

Στην υπόθεση αναφέρθηκε και η Μαρία Αντωνά, η οποία αποκάλυψε μέσα από την εκπομπή «MEGA Non Stop» ότι είχε δεχθεί προσωπικά μηνύματα από πρόσωπα που συνδέονται με την οργάνωση, με σκοπό να προωθήσει σχετικές αναρτήσεις.

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Όπως περιέγραψε, της ζητούσαν επανειλημμένα να δημοσιεύσει βίντεο και εκκλήσεις για παιδιά που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, επικαλούμενοι την ανάγκη άμεσης οικονομικής ενίσχυσης.

Στην ίδια υπόθεση έχει αναφερθεί και ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει σημαντική δωρεά προς την οργάνωση. Σύμφωνα με όσα μετέφερε η Μαρία Αντωνά, ο τραγουδιστής ενημερώθηκε για τις αποκαλύψεις ενώ βρισκόταν στην Αυστραλία και φέρεται να αιφνιδιάστηκε από τις εξελίξεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmjyqgj5ojj5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι καταγγελίες για χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στη φερόμενη υπεξαίρεση των χρημάτων που συγκεντρώνονταν για τα άρρωστα παιδιά. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψαν στοιχεία για πιθανή εμπλοκή μελών της οργάνωσης και σε υποθέσεις χειραγώγησης ποδοσφαιρικών αγώνων.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, μέρος των χρημάτων φέρεται να διοχετευόταν στη χρηματοδότηση αθλητικών δραστηριοτήτων, ενώ εξετάζεται η εμπλοκή προσώπων σε παράνομες πρακτικές που σχετίζονται με τον στοιχηματισμό και την αλλοίωση αποτελεσμάτων αγώνων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά σε πρόσωπο που φέρεται να είχε αφανή διοικητικό ρόλο σε ερασιτεχνική ποδοσφαιρική ομάδα της Πιερίας. Οι Αρχές εξετάζουν καταγγελίες και στοιχεία σύμφωνα με τα οποία διοχετεύονταν χρηματικά ποσά για την επηρεασμό αθλητικών αναμετρήσεων, καθώς και για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένου αθλητικού σωματείου.

Το συγκεκριμένο σκέλος της έρευνας προσθέτει μία ακόμη διάσταση στην υπόθεση, καθώς οι αστυνομικοί επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το σύνολο των οικονομικών διαδρομών και των δραστηριοτήτων των εμπλεκομένων.

Έξι συλλήψεις και βαριές κατηγορίες

Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2026, με τη συμμετοχή υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και συγκεκριμένα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Συνολικά συνελήφθησαν έξι άτομα, ενώ κατά τις έρευνες σε κατοικίες και οχήματα κατασχέθηκαν μετρητά, ηλεκτρονικές συσκευές, έγγραφα, τραπεζικά παραστατικά και αντικείμενα πολυτελείας.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες που αφορούν τη συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, την κακουργηματική απάτη, την υπεξαίρεση και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται, επίσης, κατηγορίες που σχετίζονται με τη δωροδοκία και τη δωροληψία για την αλλοίωση αθλητικών αποτελεσμάτων.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών στη Θεσσαλονίκη και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη και την Τετάρτη.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται, με στόχο να αποσαφηνιστεί το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας της οργάνωσης, να εντοπιστούν ενδεχόμενοι επιπλέον εμπλεκόμενοι και να διαπιστωθεί η ακριβής διαδρομή των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν μέσω των δωρεών.