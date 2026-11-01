Μίλησε για τα μηνύματα που είχε δεχθεί.

Μια προσωπική αποκάλυψη έκανε η Μαρία Αντωνά, με αφορμή την υπόθεση της ΜΚΟ που βρίσκεται στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας για απάτη εκατομμυρίων ευρώ μέσω εράνων για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός αποκάλυψε, μέσα από την εκπομπή «Mega Non Stop», ότι είχε δεχθεί και η ίδια μήνυμα από πρόσωπα που συνδέονται με την υπό διερεύνηση οργάνωση, τα οποία της ζητούσαν να συνεισφέρει οικονομικά.

«Μου είχαν στείλει και εμένα μήνυμα και μου ζητούσαν να βάλω και εγώ λεφτά για να βοηθήσω», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρία Αντωνά, εξηγώντας ότι συγκαταλεγόταν στους επώνυμους που είχαν προσεγγιστεί.

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Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της εκπομπής παρουσιάστηκαν μηνύματα που είχε λάβει, αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο επιχειρούσαν να εξασφαλίσουν οικονομική υποστήριξη.

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Πώς προσέγγιζαν γνωστά πρόσωπα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να αξιοποιούσαν τη δημοσιότητα καλλιτεχνών, αθλητών και influencers, προκειμένου να ενισχύσουν την αξιοπιστία των εράνων και να προσελκύσουν περισσότερους δωρητές.

Μεταξύ των γνωστών προσώπων που αναφέρονται ως δωρητές βρίσκονται ο Νίκος Οικονομόπουλος, η Μαρία Σάκκαρη, η Μαίρη Συνατσάκη και η Ιωάννα Τούνη, χωρίς αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε εμπλοκή τους στην καταγγελλόμενη απάτη.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς, σύμφωνα με τις Αρχές, από περίπου 3,9 εκατομμύρια ευρώ που συγκεντρώθηκαν μέσω δωρεών, μόλις 1,1 εκατομμύριο φέρεται να κατέληξε στις οικογένειες των παιδιών.

Το υπόλοιπο ποσό φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για προσωπικές δαπάνες, πολυτελείς αγορές και άλλες δραστηριότητες. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί έξι συλλήψεις, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφηνιστεί πλήρως η δράση της οργάνωσης.