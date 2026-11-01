Άλλαξε ο καιρός με την έλευση του νέου κύματος κακοκαιρίας να φέρνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι.

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα, Κυριακή 1 Νοεμβρίου, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα, τουλάχιστον έως και τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.

Η κακοκαιρία οφείλεται σε δύο διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά, τα οποία βρίσκονται κοντά μεταξύ τους τόσο χωρικά όσο και χρονικά και αναμένεται να προκαλέσουν βροχές και καταιγίδες από σήμερα έως και την Τρίτη, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με το meteo. Τα φαινόμενα κατά τόπους στην Αττική θα είναι ενδεχομένως ισχυρά από το πρωί έως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και το μεσημέρι και απόγευμα 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι κι έπειτα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πιο αναλυτικά, οι βροχές και σποραδικές καταιγίδες που εκδηλώνονται σε πολλές περιοχές της χώρας το μεσημέρι του Σαββάτου 31/10 αναμένεται να ενισχυθούν από τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο. Στη συνέχεια και έως το μεσημέρι της Κυριακής 01/11 φαινόμενα, κατά τόπους ισχυρά, αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ιδιαίτερα για την Αττική, πιθανότητα ισχυρών φαινόμενων υπάρχει από τις πρώτες πρωινές ώρες κι έπειτα.

Από το απόγευμα της Κυριακής 01/10 έως και τα μεσάνυχτα προς Δευτέρα 02/10 βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στα νησιά του Αιγαίου. Σημειώνεται ότι τα φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία, περιλαμβανομένου του νομού Θεσσαλονίκης θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η ΕΜΥ, τα φαινόμενα αναμένονται να πλήξουν τη χώρα μέχρι και τη Δευτέρα σε πολλές περιοχές. Η σημερινή ωστόσο, αναμένεται η πιο δύσκολη ημέρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο που φέρει πορτοκαλί προειδοποίηση, επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες της Κυριακής (01-11-2026) τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα (02-11-2026) κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια καθώς και την ανατολική νησιωτική χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Κυριακή (01-11-2026)

α. Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.

β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα.

γ. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία από τις πρωινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

δ. Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από τις απογευματινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

ε. Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα.

Τη Δευτέρα (02-11-2026)

α. Στα νησιά του Ιονίου, κατά διαστήματα, από τις πρωινές ώρες.

β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

γ. Στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, μέχρι τις βραδινές ώρες.