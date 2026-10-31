Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση για κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Με διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να υποδεχθεί η Ελλάδα τον Νοέμβριο, καθώς βαρομετρικά χαμηλά που κινούνται από την περιοχή της Ιταλίας θα προκαλέσουν σημαντική επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες ώρες της Κυριακής (1/11). Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ενισχυμένοι άνεμοι θα συνθέσουν το σκηνικό των επόμενων ημερών, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της χώρας και να επιμένουν, κατά τόπους, έως και την Τρίτη 3 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές εκτιμήσεις, η νέα κακοκαιρία θα παρουσιάσει χαρακτηριστικά τύπου «Π», καθώς οι περιοχές που αναμένεται να δεχθούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σχηματίζουν μια νοητή ζώνη που περιλαμβάνει τη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα, καθώς και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στο επίκεντρο θα βρεθούν επίσης τα Δωδεκάνησα, ενώ η Αττική θα επηρεαστεί από βροχές και καταιγίδες, με τους μετεωρολόγους να απευθύνουν συστάσεις για αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις.

Το πρώτο βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί από την περιοχή του Ιονίου, επηρεάζοντας αρχικά τη δυτική Ελλάδα, ενώ ένα δεύτερο, βαθύτερο σύστημα από την Ιταλία αναμένεται να ακολουθήσει τη Δευτέρα και την Τρίτη, ενισχύοντας και παρατείνοντας την αστάθεια.

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Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, όπου αναμένονται ισχυρές καταιγίδες.

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Έως 40 χιλιοστά βροχής στην Αττική

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόγνωση για την Αττική, καθώς η πρωτεύουσα αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπη με ένα αρκετά άστατο καιρικό σκηνικό την Κυριακή, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως και το απόγευμα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, οι βροχοπτώσεις θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα, με αυξομειώσεις στην έντασή τους, ενώ δεν αποκλείονται ισχυρές καταιγίδες σε τοπικό επίπεδο. Με βάση τα προγνωστικά στοιχεία που επικαλείται, τα συνολικά ύψη βροχής σε ορισμένες περιοχές της Αττικής ενδέχεται να φτάσουν τα 30-40 χιλιοστά.

{https://www.facebook.com/ioannis.kallianos/posts/pfbid0ms8zw5pQ2BfrwxmabpLo5MavFVHwTWQDRwK74wSfY1MfVHZZCaWu23kSjVWSLwePl}

Πρόκειται για σημαντικές ποσότητες νερού, ιδιαίτερα εάν καταγραφούν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο συσσώρευσης υδάτων στους δρόμους και εκδήλωσης τοπικών πλημμυρικών φαινομένων.

Ο Γιάννης Καλλιάνος απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, κυρίως στις περιοχές όπου αναμένεται να εκδηλωθούν τα εντονότερα φαινόμενα. Διευκρινίζει, παράλληλα, ότι δεν θα βρέχει με την ίδια ένταση σε ολόκληρη την Αττική καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά θα υπάρχουν χρονικά διαστήματα κατά τα οποία οι βροχές θα εντείνονται και θα εκδηλώνονται καταιγίδες.

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η Αττική δεν συγκαταλέγεται στις περιοχές με την υψηλότερη επικινδυνότητα για ισχυρά φαινόμενα. Δεν αποκλείει, ωστόσο, τις τοπικές βροχές, υπογραμμίζοντας ότι η εξέλιξη της κακοκαιρίας θα πρέπει να παρακολουθείται με βάση τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία.

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Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας την Κυριακή αναμένεται να κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Ποιες περιοχές θα δεχθούν τα εντονότερα φαινόμενα την Κυριακή

Η Κυριακή 1η Νοεμβρίου θα είναι η πρώτη ημέρα της οργανωμένης επιδείνωσης, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ:

Ιόνιο: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρώτες ώρες της ημέρας έως και το μεσημέρι.

Ήπειρος και δυτική Στερεά: Έντονα φαινόμενα από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα.

Δυτική και νότια Πελοπόννησος: Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Κεντρική και ανατολική Μακεδονία: Ισχυρά φαινόμενα από τις πρωινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

Νησιά βόρειου και ανατολικού Αιγαίου: Επιδείνωση από το απόγευμα έως αργά τη νύχτα.

Δωδεκάνησα: Καταιγίδες από τις απογευματινές ώρες.

Παράλληλα, βροχές αναμένονται στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες, ενώ τοπικά ισχυρές καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν και στις Κυκλάδες.

Τα φαινόμενα δεν θα έχουν παντού την ίδια ένταση και διάρκεια, καθώς θα παρουσιάζουν διαδοχικές εξάρσεις και υφέσεις. Σε ορισμένες περιοχές, ωστόσο, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να καταγραφούν μεγάλα ύψη βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα.

Δευτέρα και Τρίτη: Συνεχίζεται η κακοκαιρία με νέο βαρομετρικό χαμηλό

Η επιδείνωση δεν αναμένεται να περιοριστεί στην Κυριακή, καθώς ένα δεύτερο, βαθύτερο βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία θα κινηθεί ανατολικότερα, προκαλώντας νέο γύρο ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων.

Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν κατά διαστήματα στο Ιόνιο, ενώ βροχές και καταιγίδες αναμένονται επίσης στη δυτική Κρήτη και τα Δωδεκάνησα από τις πρωινές ώρες.

Από το απόγευμα και έως αργά τη νύχτα, η κακοκαιρία θα ενταθεί στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν κατά διαστήματα έως και τις βραδινές ώρες.

Την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, τα έντονα φαινόμενα θα επιμείνουν αρχικά στη δυτική Ελλάδα, ενώ σταδιακά θα μετατοπιστούν προς την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

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Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται σταδιακή βελτίωση, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται τοπικές βροχές.

Ενισχυμένοι οι άνεμοι

Η αλλαγή του καιρού θα συνοδευτεί και από διαφορετικές θερμοκρασιακές συνθήκες, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες πολικής προέλευσης, οι οποίες κινούνται από τη βόρεια και βορειοανατολική Ευρώπη προς νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη, θα επηρεάσουν και την Ελλάδα.

Οι θερμοκρασίες θα κινηθούν σε επίπεδα λίγο χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να κυμαίνονται περίπου μεταξύ 17 και 20 βαθμών Κελσίου. Σε ορισμένα νησιωτικά τμήματα ενδέχεται να σημειωθούν υψηλότερες τιμές.

Οι μετεωρολογικές εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι δεν αναμένεται ιδιαίτερα μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, παρά την αλλαγή του καιρού και την έλευση ψυχρότερων αερίων μαζών.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν, κυρίως στις θαλάσσιες περιοχές, ενώ στο Αιγαίο αναμένονται βόρειοι άνεμοι που τοπικά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν επίσης ενισχυμένοι άνεμοι, με μεταβολές στη διεύθυνσή τους κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας.

Στα βόρεια ορεινά δεν αποκλείονται ασθενείς χιονοπτώσεις σε μεγάλα υψόμετρα, καθώς η εισβολή ψυχρότερων αερίων μαζών θα δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες.

Έκκληση για προσοχή

Το βασικό χαρακτηριστικό της νέας κακοκαιρίας δεν θα είναι μόνο η διάρκεια των βροχοπτώσεων, αλλά κυρίως η έντασή τους σε συγκεκριμένες περιοχές. Οι διαδοχικές εξάρσεις των φαινομένων ενδέχεται να προκαλέσουν μεγάλα ύψη βροχής μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται:

Στις περιοχές όπου αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις.

Σε δρόμους και σημεία με ιστορικό συσσώρευσης υδάτων.

Σε ρέματα και περιοχές με αυξημένο πλημμυρικό κίνδυνο.

Στις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων.

Στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι εντονότερα.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της ΕΜΥ και της Πολιτικής Προστασίας, καθώς η ακριβής ένταση και η γεωγραφική κατανομή των φαινομένων μπορεί να διαφοροποιηθούν με βάση τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα.

Το σκηνικό του καιρού, επομένως, αλλάζει ουσιαστικά με την είσοδο του Νοεμβρίου, με τη χώρα να περνά σε ένα τριήμερο έντονης ατμοσφαιρικής αστάθειας. Η δυτική και βόρεια Ελλάδα, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα αναμένεται να βρεθούν στις περιοχές με τα εντονότερα φαινόμενα, ενώ και η Αττική θα χρειαστεί αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της Κυριακής.