Η αλλαγή του καιρού θα συνοδευτεί και από διαφορετικές θερμοκρασιακές συνθήκες, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες πολικής προέλευσης θα επηρεάσουν και την Ελλάδα.

Με βροχές, καταιγίδες και διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να κυλήσουν οι πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου, Σάκη Αρναούτογλου.

Το σκηνικό αναμένεται να αλλάξει αισθητά, καθώς οι βροχοπτώσεις θα επεκταθούν σταδιακά σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ σε ορισμένα γεωγραφικά διαμερίσματα δεν αποκλείονται ισχυρές καταιγίδες με μεγαλύτερη διάρκεια.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη δυτική Ελλάδα, την Κεντρική Μακεδονία, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται κατά διαστήματα να παρουσιάσουν αυξημένη ένταση.

Κυριακή 1 Νοεμβρίου: Επεκτείνονται οι βροχοπτώσεις

Ο Νοέμβριος κάνει την είσοδό του με άστατες καιρικές συνθήκες. Την Κυριακή αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και τα νότια και στη συνέχεια σε κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα στη δυτική Ελλάδα, ενώ σταδιακά θα επηρεαστούν η Κεντρική Μακεδονία, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

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Δευτέρα 2 Νοεμβρίου: Βροχές σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα

Πιο γενικευμένη αναμένεται η επιδείνωση του καιρού τη Δευτέρα, καθώς βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας.

Τα δυτικά και η ανατολική νησιωτική χώρα συγκαταλέγονται στις περιοχές όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα έντονα κατά τόπους.

Η προγνωστική εικόνα δείχνει ότι οι βροχοπτώσεις θα επηρεάσουν επίσης τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, αλλά και περιοχές του Αιγαίου.

Τρίτη 3 Νοεμβρίου: Συνεχίζονται τα φαινόμενα, έρχεται βελτίωση

Το άστατο σκηνικό θα διατηρηθεί και την Τρίτη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να είναι κατά διαστήματα ισχυρές.

Ωστόσο, από τις απογευματινές ώρες αναμένεται σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών, με τα φαινόμενα να περιορίζονται σταδιακά.

Έρχεται χειμωνιάτικο κρύο μετά τις 4 Νοεμβρίου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τάση για την εξέλιξη του καιρού μετά τις 4 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Σάκη Αρναούτογλου, μετά την υποχώρηση των βροχοπτώσεων αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με την έλευση πιο χειμωνιάτικων συνθηκών.

Το ψυχρό διάστημα ενδέχεται να διατηρηθεί έως περίπου τις 8-10 Νοεμβρίου, αν και η συγκεκριμένη πρόγνωση αφορά μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα και συνεπώς μπορεί να παρουσιάσει μεταβολές.

Έτσι, το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου αναμένεται να έχει δύο διαφορετικά πρόσωπα: αρχικά βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας και στη συνέχεια αισθητή αλλαγή της θερμοκρασίας, με το κρύο να γίνεται πιο έντονο.

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