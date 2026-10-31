Επιστροφή με ασίστ ο Έλληνα άσος.

Με γκολ στο 89ο λεπτό μετά από ασίστ του Κωνσταντίνου Καρέτσα η Ντόρτμουντ έφυγε με το 2-2 από την έδρα της Μπάγερν Μονάχου για την 9η αγωνιστική της Bundesliga.

Ο Λάιμερ έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους στο 38', ο Γκιρασί απάντησε στο 60', ο Ουπαμεκανό έβαλε ξανά μπροστά την Μπάγερν στο 66', όμως ο Φάμπιο Σίλβα μετά από ασίστ του Κωνσταντίνου Καρέτσα είχε την τελευταία λέξη στο 90'.

Η Μπάγερν έχασε την ευκαιρία να αξιοποιήσει την έδρα της και το χαμένο πέναλτι του Κέιν αποδείχθηκε σημαντική στιγμή της αναμέτρησης. Από την άλλη πλευρά, η Ντόρτμουντ έδειξε χαρακτήρα, επέστρεψε δύο φορές στο παιχνίδι και πήρε έναν βαθμό με γκολ στις καθυστερήσεις.