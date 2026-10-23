Ο προπονητής της Μπάγερν παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ οι συνεργάτες του θα εκτελούν τα καθήκοντά του μέχρι νεωτέρας.

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε στην προπόνηση της Μπάγερν Μονάχου την Παρασκευή (23/10), όταν ο Βινσέντ Κομπανί κατέρρευσε μέσα στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της BILD, ο 40χρονος Βέλγος τεχνικός αισθανόταν αδιαθεσία καθ΄όλη τη διάρκεια της εβδομάδας εξαιτίας μίας ιογενούς λοίμωξης που τον ταλαιπωρούσε από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Η Μπάγερν Μονάχου τοποθετήθηκε επίσημα για το συμβάν, χωρίς ωστόσο να δίνονται στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταστη της υγείας του Κομπανί.

Ο Μαξ Έμπερλ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Μπάγερν Μονάχου με αρμοδιότητα το αγωνιστικό τμήμα, δήλωσε: «Η υγεία του Βινσέντ Κομπανί αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητά μας. Ως Μπάγερν, θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να διασφαλίσουμε την ταχεία ανάρρωσή του. Ο Βίνι λαμβάνει όλη την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και υποστήριξη, καθώς και όλο τον χρόνο που χρειάζεται. Το προπονητικό του επιτελείο, στο οποίο έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, θα αναλάβει τα καθήκοντά του. Όλοι στην Μπάγερν ευχόμαστε στον Βίνι ταχεία ανάρρωση».

Η ενημέρωση της Μπάγερν Μονάχου

«Ο Βίνσεντ Κομπανί χρειάστηκε να λάβει ιατρική βοήθεια την Παρασκευή, αφού κατέρρευσε κατά τη διάρκεια προπόνησης της Mπάγερν Μονάχου.

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Ο προπονητής της πρώτης ομάδας παρακολουθούσε την προπόνηση της Β’ ομάδας. Ο Κομπανί υποβάλλεται σε ενδελεχείς εξετάσεις στο νοσοκομείο και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση.

Μέχρι νεωτέρας, το προπονητικό του επιτελείο θα επιβλέπει τις προπονήσεις και τους αγώνες».

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