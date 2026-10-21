Απολαυστική αναμέτρηση στη «Fussbal Arena», με Μπάγερν και Άρσεναλ να μοιράζονται από έναν βαθμό.

Μπάγερν Μονάχου και Άρσεναλ προσέφεραν ένα συναρπαστικό παιχνίδι με γρήγορο ρυθμό, πολλές ευκαιρίες και πρωταγωνιστές τους δύο τερματοφύλακες, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2, σε μια αναμέτρηση γεμάτη ένταση και εναλλαγές στο σκορ.

Οι Λονδρέζοι άνοιξαν το σκορ στο 25ο λεπτό με τον Έμπερετσι Έζε, έπειτα από εξαιρετικό γέμισμα του Έντεγκααρντ.

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Η απάντηση των Βαυαρών ήρθε στο 35’, όταν ο Αλφόνσο Ντέιβις αξιοποίησε την ασίστ του Χάρι Κέιν και ισοφάρισε σε 1-1.

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Στο δεύτερο ημίχρονο, οι δύο ομάδες συνέχισαν να δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες, με τους Νόιερ και Ράγια να πραγματοποιούν σπουδαίες αποκρούσεις.

Στο 61’, ο Χάρι Κέιν ευστόχησε από την άσπρη βούλα, δίνοντας στην Μπάγερν το προβάδισμα με 2-1.

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Η Άρσεναλ, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και βρήκε την απάντηση στο 82’. Ο Ντέκλαν Ράις συνεργάστηκε όμορφα με τον Γκιόκερες, ο Σουηδός με εκπληκτικό τακουνάκι μοίρασε στον πρώτο και εκείνος με ψύχραιμο πλασέ νίκησε τον Νόιερ, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2.

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Στο 90΄ ο Νόιερ απέκρουσε εντυπωσιακά σουτ του Τίμπερ έξω από την περιοχή, στην τελευταία μεγάλη ευκαιρία του αγώνα. Έτσι, Μπάγερν και Άρσεναλ μοιράστηκαν τους βαθμούς, έπειτα από ένα εντυπωσιακό παιχνίδι που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο λεπτό.

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Οι ενδεκάδες των ομάδων

Μπάγερν Μονάχου: Νόιερ, Λάιμερ, Ουπαμεκανό, Κιμ Μιν-Τζε, Στάνισιτς, Πάβλοβιτς, Μπίσοφ, Γκνάμπρι, Σαϊμπάρι, Ντέιβις, Κέιν.

Άρσεναλ: Ράγια, Τίμπερ, Κόνσα, Γκάμπριελ Μαγκαλιάες, Καλαφιόρι, Έντεγκααρντ, Ράις, Μπρούνο Γκιμαράες, Σάκα, Χάβερτς, Μαντουέκε.

Τα highlight της αναμέτρησης

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