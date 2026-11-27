Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Stoiximan με την UEFA, καθώς η εταιρεία είναι επίσημος χορηγός των UEFA Europa League™ και UEFA Conference League™ στην Ελλάδα και την Κύπρο από το 2024.

Το Ηράκλειο Κρήτης φιλοξένησε για πρώτη φορά τα τρόπαια του UEFA Europa League™ και του UEFA Conference League™, σε μια διήμερη εκδήλωση που διοργάνωσε η Stoiximan στην Πλατεία Ελευθερίας. Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του ΟΦΗ με την Άντερλεχτ στο Παγκρήτιο Στάδιο, η Stoiximan μετέφερε τη λάμψη των μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων στην καρδιά της πόλης, με τα δύο τρόπαια στο επίκεντρο μιας ανοιχτής ποδοσφαιρικής γιορτής.

Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Stoiximan, οι επισκέπτες είδαν τα δύο τρόπαια, φωτογραφήθηκαν μαζί τους και έζησαν μια ιδιαίτερη ποδοσφαιρική στιγμή, εμπνευσμένη από τις διοργανώσεις της UEFA. Εκπλήξεις και δράσεις περίμεναν όλους όσους βρέθηκαν στην πλατεία, ενώ οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε έναν μεγάλο διαγωνισμό με έπαθλο δύο ταξίδια για τους τελικούς των εμβληματικών διοργανώσεων σε Φρανκφούρτη και Κωνσταντινούπολη, τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2027 αντίστοιχα.

Επίσης, το πρωί της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση για θεσμικούς προσκεκλημένους και εκπροσώπους των τοπικών μέσων ενημέρωσης. Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» ο Χρήστος Φραντζεσκάκης, σφυροβόλος από τα Χανιά με συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς και ο Στέλιος Βενετίδης, εκπροσωπώντας τους Legends 2004.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Stoiximan με την UEFA, καθώς η εταιρεία είναι επίσημος χορηγός των UEFA Europa League™ και UEFA Conference League™ στην Ελλάδα και την Κύπρο από το 2024. Μέσα από δράσεις που φέρνουν τις μεγάλες ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις πιο κοντά στο κοινό, η Stoiximan επιδιώκει να δημιουργεί εμπειρίες που ξεπερνούν τα όρια του γηπέδου, δίνοντας τη δυνατότητα σε φιλάθλους σε διαφορετικές περιοχές της χώρας να συμμετέχουν στη γιορτή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Κώστας Διορέλης, Chief Commercial Officer της εταιρείας: «Στην Stoiximan, η συνεργασία μας με την UEFA αποτελεί μια ουσιαστική ευκαιρία να φέρνουμε το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο πιο κοντά στους φιλάθλους, δημιουργώντας εμπειρίες που ξεπερνούν τα όρια του γηπέδου. Η παρουσία των δύο τροπαίων στο Ηράκλειο - μετά από την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη - εκφράζει τη δέσμευσή μας να αξιοποιούμε τις διεθνείς συνεργασίες μας για να προσφέρουμε ξεχωριστές στιγμές στο κοινό. Στόχος μας είναι να δίνουμε σε όλο και περισσότερους ανθρώπους τη δυνατότητα να νιώσουν μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής».