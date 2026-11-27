Ποια είναι η ιδανική θερμοκρασία λειτουργίας του κλιματιστικού το καλοκαίρι και τι πρέπει να προσέχουμε για να αποφύγουμε την πρόωρη φθορά της συσκευής.

Η σωστή χρήση του κλιματιστικού μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά τόσο στον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος όσο και στη διάρκεια ζωής της συσκευής. Ωστόσο, αρκετοί καταναλωτές υιοθετούν καθημερινές συνήθειες που επιβαρύνουν τη λειτουργία του, χωρίς απαραίτητα να εξασφαλίζουν καλύτερες συνθήκες δροσιάς.

Μία από τις πιο συνηθισμένες είναι η επιλογή της χαμηλότερης δυνατής θερμοκρασίας, ιδιαίτερα όταν επιστρέφουμε στο σπίτι έπειτα από αρκετές ώρες έκθεσης στη ζέστη.

Ο Miguel Ángel Rojas, τεχνικός εγκατάστασης και συντήρησης κλιματιστικών, μιλώντας στην ισπανική εφημερίδα La Vanguardia, εξήγησε γιατί αυτή η πρακτική είναι λανθασμένη, δίνοντας παράλληλα χρήσιμες συμβουλές για την αποδοτικότερη λειτουργία των συσκευών.

Μάλιστα, παρομοίασε τη συνεχή λειτουργία του κλιματιστικού στη χαμηλότερη θερμοκρασία με την οδήγηση ενός αυτοκινήτου διαρκώς στη μέγιστη ταχύτητα.

Γιατί δεν πρέπει να ρυθμίζετε το κλιματιστικό στους 18 βαθμούς

Η επιλογή των 18 βαθμών Κελσίου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο χώρος θα δροσιστεί γρηγορότερα. Αντίθετα, η συσκευή καλείται να λειτουργήσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, προκειμένου να επιτύχει την επιθυμητή θερμοκρασία, αυξάνοντας την ενεργειακή κατανάλωση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως εξηγεί ο ειδικός, όταν η εξωτερική θερμοκρασία αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου, η προσπάθεια διατήρησης του εσωτερικού χώρου στους 18 βαθμούς δημιουργεί μεγάλη θερμοκρασιακή διαφορά και επιβαρύνει το μηχάνημα.

Ο ίδιος προτείνει η θερμοκρασία του κλιματιστικού να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 24 βαθμών Κελσίου, ώστε να εξασφαλίζονται συνθήκες άνεσης χωρίς περιττή καταπόνηση της συσκευής. Μια ακόμη υψηλότερη ρύθμιση, εφόσον είναι ανεκτή, μπορεί να συμβάλει σε μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.

Κάθε πότε πρέπει να καθαρίζετε τα φίλτρα

Καθοριστικό ρόλο στην απόδοση του κλιματιστικού διαδραματίζει και η συντήρησή του. Η συσσώρευση σκόνης και ρύπων στα φίλτρα περιορίζει τη ροή του αέρα και δυσχεραίνει τη λειτουργία της συσκευής.

Ο Rojas συνιστά τη συντήρηση των φίλτρων τουλάχιστον κάθε έξι μήνες και ιδιαίτερα πριν από την έναρξη κάθε περιόδου χρήσης. Ωστόσο, όταν το κλιματιστικό χρησιμοποιείται καθημερινά, ο καθαρισμός τους χρειάζεται να γίνεται συχνότερα, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Παράλληλα, ανά διαστήματα είναι σημαντικό να πραγματοποιείται βαθύτερος καθαρισμός της εσωτερικής μονάδας από εξειδικευμένο τεχνικό, καθώς και έλεγχος της εξωτερικής μονάδας.

Η τακτική συντήρηση συμβάλλει στη βελτίωση της απόδοσης, στον περιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και στην αποφυγή πρόωρων βλαβών.

Τι πρέπει να προσέξετε πριν αγοράσετε κλιματιστικό

Τα τετραγωνικά μέτρα ενός δωματίου δεν αποτελούν το μοναδικό κριτήριο για την επιλογή του κατάλληλου κλιματιστικού.

Σύμφωνα με τον τεχνικό, πριν από την αγορά και την εγκατάσταση μιας συσκευής θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:

Η θερμομόνωση του κτιρίου.

Η ποιότητα των κουφωμάτων.

Ο προσανατολισμός του σπιτιού και η έκθεσή του στον ήλιο.

Το μέγεθος των παραθύρων και των υπόλοιπων ανοιγμάτων.

Η απόσταση μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας.

Οι δυνατότητες της ηλεκτρικής εγκατάστασης του ακινήτου.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην απόσταση μεταξύ των δύο μονάδων, καθώς δεν διαθέτουν όλα τα κλιματιστικά τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές.

Εξίσου σημαντικός είναι ο έλεγχος του ηλεκτρικού δικτύου του σπιτιού, ώστε να διαπιστωθεί εάν μπορεί να υποστηρίξει με ασφάλεια τις απαιτήσεις της συσκευής, χωρίς υπερφορτώσεις ή δυσλειτουργίες.

Πηγή: tn.com.ar