Ελπιδοφόρα ευρήματα για την ανδρική γονιμότητα: Αύξηση στον αριθμό και την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων σε άνδρες που λαμβάνουν φάρμακα GLP-1.

Ενώ ο αριθμός των σπερματοζωαρίων καταγράφει πτωτική πορεία παγκοσμίως, μια νέα έρευνα δείχνει ότι τα φάρμακα της κατηγορίας GLP-1 ενδέχεται να αντιστρέφουν αυτή την τάση.

Γιατροί στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας παρακολούθησαν επί έναν ολόκληρο χρόνο 108 άνδρες με παχυσαρκία, διαβήτη τύπου 2 ή συνδυασμό των δύο, αφότου ξεκίνησαν αγωγή με σεμαγλουτίδη (τη δραστική ουσία των Ozempic και Wegovy) ή λιραγλουτίδη (Victoza και Saxenda).

Κατά τη διάρκεια του έτους, οι συμμετέχοντες έχασαν κατά μέσο όρο περίπου 20 κιλά, ενώ παράλληλα παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση στους δείκτες του σπερμοδιαγράμματός τους. Συγκεκριμένα, η συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων αυξήθηκε από περίπου 63 εκατομμύρια σε 87 εκατομμύρια ανά χιλιοστόλιτρο (ml), το ποσοστό εκείνων που κινούνται προς τα εμπρός εκτοξεύθηκε από το 23% στο 38%, ενώ το ποσοστό των σπερματοζωαρίων με φυσιολογικό σχήμα ανέβηκε από 3,1% σε 4,5%. Ταυτόχρονα, η ολική τεστοστερόνη των ανδρών αυξήθηκε κατά περίπου 30%, ενώ τα επίπεδα οιστρογόνων μειώθηκαν. Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Biomedicines.

Γιατί έχει σημασία και ποιοι είναι οι περιορισμοί

Είναι γνωστό ότι η παχυσαρκία και ο διαβήτης επηρεάζουν αρνητικά την τεστοστερόνη και την ποιότητα του σπέρματος, τη στιγμή που ο ανδρικός παράγοντας ευθύνεται για περίπου τα μισά περιστατικά υπογονιμότητας στα ζευγάρια.

Καθώς εκατομμύρια άνδρες αναπαραγωγικής ηλικίας λαμβάνουν πλέον αυτού του είδους τις θεραπείες, η κατανόηση της επίδρασής τους στη γονιμότητα κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη, με τη συγκεκριμένη έρευνα να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες μονοετείς παρακολουθήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωστόσο, οι ερευνητές επισημαίνουν ορισμένους σημαντικούς περιορισμούς: Η μελέτη δεν διέθετε ομάδα ελέγχου, γεγονός που δεν επιτρέπει να αποδειχθεί ότι τη βελτίωση προκάλεσαν άμεσα τα ίδια τα φάρμακα και όχι απλώς η μεγάλη απώλεια βάρους. Επιπλέον, περίπου το ένα τρίτο των συμμετεχόντων εγκατέλειψε τη μελέτη πριν από την ολοκλήρωσή της, ενώ δεν μετρήθηκε αν οι άνδρες αυτοί απέκτησαν τελικά παιδιά.

Όπως τονίζουν οι συγγραφείς της έρευνας, τα ευρήματα δεν δικαιολογούν ακόμη τη χρήση αυτών των σκευασμάτων ως θεραπεία γονιμότητας, ανοίγουν όμως τον δρόμο για πιο στοχευμένες ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές.