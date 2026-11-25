Όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν τρόφιμα που μιμούνται τη δράση των φαρμάκων GLP-1.

Η βρώμη αναδεικνύεται στο απόλυτο σύμβολο της νέας τάσης, καθώς οι καταναλωτές στρέφονται σε τρόφιμα που τους βοηθούν να αισθάνονται χορτάτοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τη βρετανική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Waitrose.

Οι πωλήσεις χορταστικών τροφίμων, όπως οι νιφάδες βρώμης, που μιμούνται ορισμένες από τις επιδράσεις των φαρμάκων απώλειας βάρους, γνωρίζουν μεγάλη άνθηση στη Βρετανία, χάρη στη δημοφιλία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου προβάλλονται ως το «φυσικό Ozempic» ή «Oatzempic».

Οι πωλήσεις της σκωτσέζικης βρώμης στα καταστήματα της Waitrose έχουν αυξηθεί κατά 124% φέτος, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της εταιρείας για τα τρόφιμα και τα ποτά, η οποία αναλύει τις σημαντικότερες τάσεις που κυριαρχούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε για τις ανάγκες της έκθεσης αποκάλυψε ότι το 64% των καταναλωτών «επιλέγει να καταναλώνει τρόφιμα, όπως η βρώμη, που βοηθούν να αισθανόμαστε χορτάτοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα».

«Τα φάρμακα GLP-1 αναδιαμορφώνουν ολόκληρο το τοπίο των τροφίμων και των ποτών, ακόμη και για ανθρώπους που δεν τα λαμβάνουν», δήλωσε η δρ Τζοάν Λαν, επικεφαλής του τμήματος υγείας και διατροφής της Waitrose.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Καθώς αλλάζουν οι διατροφικές συνήθειες και η όρεξη των ανθρώπων, αλλάζουν και οι επιλογές τους στο σούπερ μάρκετ, με προτίμηση σε μικρότερες μερίδες, τρόφιμα υψηλής διατροφικής αξίας και προϊόντα που προσφέρουν μεγαλύτερο κορεσμό (αίσθημα πληρότητας)».

Στη Μεγάλη Βρετανία, τον Αύγουστο περίπου 2,6 εκατομμύρια ενήλικες λάμβαναν φάρμακα αδυνατίσματος, αριθμός αυξημένος κατά περίπου 700.000 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο.

Για τις ανάγκες της έκθεσης ερωτήθηκαν περισσότεροι από 4.000 καταναλωτές. Από όσους δήλωσαν ότι λαμβάνουν φάρμακα αδυνατίσματος, το 88% ανέφερε ότι έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ψωνίζει.

Περισσότεροι από τους μισούς δήλωσαν ότι καταναλώνουν περισσότερη πρωτεΐνη, ενώ το ένα τρίτο ανέφερε πως πίνει λιγότερο αλκοόλ. Ένας στους πέντε παίρνει περισσότερα συμπληρώματα διατροφής, ενώ περίπου το ίδιο ποσοστό καταναλώνει περισσότερο ψάρι.

«Smugar», η διατροφική τάση για το 2027

Οι όροι «φυσικό Ozempic» και «Oatzempic» αναφέρονται σε μια σειρά από τάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες προωθούν καθημερινά τρόφιμα ως εναλλακτικές λύσεις στα συνταγογραφούμενα ενέσιμα φάρμακα απώλειας βάρους.

Στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται όσπρια, σπόροι, ξηροί καρποί και κονσερβοποιημένα ψάρια, σύμφωνα με την αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Τα τρόφιμα αυτά αποτελούν επίσης καλές επιλογές για όσους λαμβάνουν φάρμακα που καταστέλλουν την όρεξη και επιθυμούν να ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή.

Η έκθεση αναδεικνύει επίσης τις διατροφικές τάσεις που αναμένεται να διαμορφώσουν τα προϊόντα που θα βρίσκονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο μέλλον.

Ίσως έχετε ήδη ακούσει τους όρους «switter» (συνδυασμός γλυκού και πικρού) και «fricy» (συνδυασμός πικάντικων και φρουτώδων γεύσεων). Ωστόσο, ο γευστικός συνδυασμός που αναμένεται να κυριαρχήσει το 2027 ονομάζεται «smugar»: γλυκιά και καπνιστή γεύση.

Σύμφωνα με τη Waitrose, αυτός ο συνδυασμός αναμένεται να εμφανιστεί σε αρτοποιεία, σε προϊόντα για μπάρμπεκιου, αλλά και σε επιδόρπια με επίγευση πικρής καραμέλας.

Με πληροφορίες από Guardian