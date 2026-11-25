Χαώδεις είναι οι διαφορές εντός ευρωπαϊκής ένωσης τόσο στους ονομαστικούς μισθούς όσο και στην αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Οι μισθολογικές διαφορές αποτυπώνονται έντονα στην ευρωπαϊκή κατάταξη, καθώς ο μέσος ετήσιος μισθός στο Λουξεμβούργο ανέρχεται σε 85.609 ευρώ, την ώρα που στη Βουλγαρία περιορίζεται στα 16.201 ευρώ. Η διαφορά μεταξύ των δύο χωρών ξεπερνά τις πέντε φορές.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Δανία με 73.500 ευρώ και ακολουθούν η Ιρλανδία με 64.387 ευρώ, το Βέλγιο με 61.984 ευρώ και η Αυστρία με 60.727 ευρώ. Και στις πέντε χώρες της πρώτης θέσης οι ετήσιες αποδοχές ξεπερνούν τις 60.000 ευρώ.

Στις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης, η Γερμανία εμφανίζει τον υψηλότερο μέσο μισθό, με 56.360 ευρώ, ενώ η Γαλλία βρίσκεται στα 44.734 ευρώ, ελαφρώς πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Ιταλία και Ισπανία κινούνται χαμηλότερα, με 34.213 και 35.125 ευρώ αντίστοιχα.

Στην ουρά της ευρωπαϊκής κατάταξης η Ελλάδα

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τις χαμηλότερες μέσες ετήσιες αποδοχές, καθώς αυτές διαμορφώνονται σε 18.772 ευρώ. Μόνο η Βουλγαρία βρίσκεται χαμηλότερα, ενώ η Ουγγαρία ακολουθεί με 20.138 ευρώ.

Στις τελευταίες θέσεις της λίστας βρίσκονται ακόμη η Ρουμανία με 20.818 ευρώ, η Σλοβακία με 21.661 ευρώ και η Λετονία με 22.688 ευρώ.

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Τα ποσά αφορούν μεικτούς μισθούς και έχουν αναχθεί σε επίπεδο πλήρους απασχόλησης, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση μεταξύ χωρών, ανεξάρτητα από το ποσοστό εργαζομένων με μερική απασχόληση.

Η αγοραστική δύναμη αλλάζει την εικόνα, όχι για την Ελλάδα

Η σύγκριση των μισθών σε ευρώ δεν αποτυπώνει πλήρως το επίπεδο διαβίωσης, καθώς το κόστος αγαθών και υπηρεσιών διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα. Για τον λόγο αυτό, η Eurostat χρησιμοποιεί τη μονάδα αγοραστικής δύναμης (PPS), η οποία προσαρμόζει τα εισοδήματα με βάση τις διαφορές τιμών.

Με αυτόν τον τρόπο, το μισθολογικό χάσμα στην Ευρώπη περιορίζεται. Ο υψηλότερος μέσος μισθός είναι πλέον περίπου τριπλάσιος από τον χαμηλότερο, αντί για πενταπλάσιος που εμφανίζεται στην ονομαστική σύγκριση.

Το Λουξεμβούργο διατηρεί την πρώτη θέση και σε αυτή την κατάταξη, με 65.106 μονάδες αγοραστικής δύναμης. Η Βουλγαρία βελτιώνει τη θέση της και ανεβαίνει στην 24η, ωστόσο η Ελλάδα υποχωρεί στην τελευταία θέση, με μόλις 21.486 μονάδες.

Ανακατατάξεις καταγράφονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Αυστρία ανεβαίνει από την πέμπτη στη δεύτερη θέση, ενώ Δανία και Ιρλανδία υποχωρούν στην τέταρτη και έκτη θέση αντίστοιχα. Πολωνία και Λιθουανία κερδίζουν τρεις θέσεις, ενώ η Ρουμανία εμφανίζει τη μεγαλύτερη άνοδο, ανεβαίνοντας πέντε θέσεις, από την 23η στην 18η. Αντίθετα, η Εσθονία καταγράφει τη μεγαλύτερη υποχώρηση, από τη 16η στην 21η θέση.