Αντίστροφη μέτρηση για την κακοκαιρία: Δύσκολο Σαββατοκύριακο με έντονα φαινόμενα, πού θα πιάσει για τα καλά κρύο.

Χειμωνιάζει απότομα ο καιρός από τα τέλη της εβδομάδας σύμφωνα με την νέα πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου που κάνει λόγο για μια σοβαρή κακοκαιρία που θα κάνει δυναμικά την παρουσία τςη στη χώρα. Με τον χαρακτηριστικό τίτλο «τελειώνουν οσονούπω οι ηλιόλουστες μέρες του Νοέμβρη» ο κ. Ζιακόπουλος παραθέτει πώς θα κινηθεί το καιρικό μέτωπο που θα συνοδεύεται από καταιγίδες, βροχές, τσουχτερό κρύο και χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα.

Χειμωνιάτικη επέλαση το Σαββατοκύριακο – Χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα βλέπει ο Ζιακόπουλος

Βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και χιονοπτώσεις θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Δημήτρη Ζιακόπουλου, η Τετάρτη θα κυλήσει με γενικά καλές καιρικές συνθήκες. Η χώρα θα βρίσκεται υπό την επίδραση υψηλών βαρομετρικών πιέσεων, γεγονός που θα αποτρέψει την εκδήλωση βροχοπτώσεων. Ωστόσο, νωρίς το πρωί θα σχηματιστούν ομίχλες σε ηπειρωτικές περιοχές, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς στις περισσότερες περιοχές. Εξαίρεση θα αποτελέσουν τα Δωδεκάνησα, όπου οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 15 βαθμούς στη βόρεια Ελλάδα και τους 20 βαθμούς στη νότια χώρα.

Αλλαγή του καιρού από την Πέμπτη

Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου αναμένεται σταδιακή μεταβολή του καιρού, με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές. Βροχές προβλέπονται στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και πιθανώς στη δυτική Στερεά Ελλάδα. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους-νοτιοδυτικούς, εντάσεως 4 με 5 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Ιόνιο θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου η αστάθεια θα ενισχυθεί. Στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα αναμένονται νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα εκδηλωθούν βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Οι νότιοι-νοτιοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν με ένταση 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, κυρίως ως προς τις ελάχιστες τιμές της.

Σοβαρή κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο – Πού αναμένονται χιόνια

Το Σαββατοκύριακο 28 και 29 Νοεμβρίου αναμένεται η σημαντικότερη επιδείνωση του καιρού, καθώς, σύμφωνα με την πρόγνωση, σοβαρή κακοκαιρία θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες και οι θυελλώδεις άνεμοι. Ιδιαίτερα την Κυριακή προβλέπεται επικράτηση ισχυρών βόρειων-βορειοανατολικών ανέμων, ενώ αναμένονται και χιονοπτώσεις. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Δημήτρη Ζιακόπουλο, τα χιόνια στη βόρεια Ελλάδα αναμένεται να κατέβουν ακόμη και σε περιοχές σχετικά χαμηλού υψομέτρου, σηματοδοτώντας την έλευση ενός πιο χειμωνιάτικου σκηνικού. Την ίδια ώρα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή πτώση, μετά την πρόσκαιρη άνοδο των προηγούμενων ημερών. Έτσι, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου αναμένεται να φέρει μια αισθητή αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, με τον χειμώνα να κάνει πλέον πιο έντονη την παρουσία του.