Αλλάζει σταδιακά ο καιρός. Νέο βίντεο από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Με τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, σε Ξάνθη και Καβάλα θα ξεκινήσει ο καιρός της Τρίτης. Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου τοπικά φαινόμενα θα έχουμε και στην Ρόδο όπως και στην Κρήτη, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα κεντρικά στους 17 βαθμούς, στα νότια στους 21 και στα βόρεια από 7 έως 13. Στα δυτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 15 με 18 και στα ανατολικά από 12 στα βόρεια έως 22 στα ΝΑ.

Την Τετάρτη ο καιρός θα κυλήσει χωρίς προβλήματα, ενώ την Πέμπτη και από τα δυτικά ο καιρός αλλάζει για τα καλά και θα έχουμε ισχυρές βροχές. Εντονα φαινόμενα θα έχουμε και την Παρασκευή και το Σάββατο οι βροχές θα φτάσουν και στην Αττική. Το Σάββατο 28/11 θα έχουμε και τα πρώτα χιόνια στα σύνορα της Ξάνθης και της Φλώρινας, ενώ το βράδυ οι χιονοπτώσεις θα κατέβουν και νοτιότερα.

Η θερμοκρασία θα κάνει «βουτιά» με τις πολύ κρύες αέριες μάζες να παγώνουν τη χώρα κυρίως στις 28 και 29/11.

Αναλυτικά το βίντεο του Σάκη Αρναούτογλου με τους χάρτες του καιρού

{https://www.youtube.com/watch?v=aQFJ1myr5QI}