Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς.

Το «Ντέρτι» συνεχίζει να γράφει στην οθόνη την καθηλωτική ιστορία του από Δευτέρα έως και Τετάρτη, στις 22:30.

Μία ιστορία για αυτούς που αγαπούν με ρίσκο, χάνονται μέσα στις επιλογές τους, ερωτεύονται, προδίδονται και προδίδουν, αλλά συνεχίζουν να παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή.

Μία ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι…

Όσα θα δούμε σήμερα στο νέο επεισόδιο «Ντέρτι»

Επεισόδιο 28

Η Στέλλα και ο Άρης ζουν για πρώτη φορά λίγες ώρες ελεύθεροι σαν κανονικό ζευγάρι, αφήνοντας μακριά ό,τι τους τρομάζει και τους απειλεί.

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Όμως, η πραγματικότητα επιστρέφει γρήγορα, καθώς ο Χρήστος ζητά από τον Άρη να πάει στην Αθήνα να βρει τους Καλαματιανούς. Εκείνος δέχεται, καθώς αυτό μπορεί να τον βάλει βαθύτερα από ποτέ μέσα στον κόσμο τους, αλλά δεν υποψιάζεται και τι κρύβεται πίσω από αυτή την αποστολή.

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Ο Πασχάλης επιμένει να ψάχνει την αλήθεια για τον Κωστή και συγκρούεται ξανά με τον Αλέκο, ενώ ο Λεωνίδας και ο Μιχάλης αποφασίζουν να συνεχίσουν μόνοι τους την έρευνα. Και ενώ η Καίτη τρομάζει από έναν ξαφνικό πόνο και μεταφέρεται στο νοσοκομείο, η Βούλα κάνει το πρώτο βήμα για να ξαναβρεί τα χαμένα της όνειρα και αποφασίζει να γραφτεί ξανά στο σχολείο για να πάρει το απολυτήριό της.

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Εκεί, θα έχει μία απρόσμενη συνάντηση από το παρελθόν. Η Ξένια έρχεται σε σκληρή σύγκρουση με τη Στέλλα, κατηγορώντας την ότι δεν τη στηρίζει αρκετά στη νέα της επαγγελματική προσπάθεια, τραυματίζοντας την εύθραυστη σχέση που είχαν αρχίσει να χτίζουν.

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Η Στέλλα βρίσκει και πάλι καταφύγιο στον Άρη, αλλά παίρνει και μια απόφαση που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα: δεν αντέχει άλλο να ζει κάτω από αυτές τις συνθήκες και θέλει να πάρει η ίδια την τύχη της στα χέρια της.

Guest: Γιώργος Χριστοδούλου