Οι δηλώσεις του Λάκη Γαβαλά.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» παραχώρησε ο Λάκης Γαβαλάς και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας και κριτής του GNTM, μίλησε μεταξύ άλλων για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, με την οποία συνεργάζονται στο πρότζεκτ μόδας, που προβάλλεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00 στο Star.

Συγκεκριμένα, όταν ο Λάκης Γαβαλάς ρωτήθηκε για το πώς είναι σήμερα η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την πίεση που δέχθηκε από τους δημοσιογράφους, ο ίδιος απάντησε: «Η Ηλιάνα, θεωρώ ότι μπορεί κάποια στιγμή στη ζωή της να ήταν εγκλωβισμένη σε πράγματα, που τη συνέφεραν από τη μία μεριά, αλλά την εγκλώβιζαν από την άλλη. Τώρα που έχει απελευθερωθεί, είναι ένας άνθρωπος που κοιτάζει τη δουλειά της, τους φίλους της, τους συνεργάτες, να έχει μία ωραία σύμπνοια, να είναι επαγγελματικότατη. Μόνο αυτό μπορώ να πω. Δηλαδή, φαντάσου ότι έχουμε τέτοιο σεβασμό μεταξύ μας που ποτέ δεν ρωτήσαμε τι είχε γίνει τότε, που καμιά φορά υπάρχουν τα κουτσομπολιά».

Η αναφορά στη Βίκυ Καγιά

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Λάκης Γαβαλάς απάντησε σε ερωτήσεις αναφορικά με τη Βίκυ Καγιά, με τον ίδιο να αναφέρει: «Όταν ένας άνθρωπος είναι πολύ καιρό σε μία δουλειά, χωρίς να το καταλάβει αποκτάει δικαιώματα. Είναι πολύ σπάνιο να μην θέλεις να είσαι και εσύ μέσα στο θέμα. Εκείνη, θεωρούσε απ’ ότι καταλαβαίνω, ότι ήταν πολύ δικό της αυτό το πράγμα που λεγόταν GNTM».

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