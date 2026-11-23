O σεισμός σημειώθηκε σημειώθηκε στις 16:08 κοντά στη Λίμνη Ευβοίας.

Σε ανάρτησή του ο καθηγητής Σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος σχολιάζει το σεισμό των 3.4 Ρίχτερ που «ταρακούνησε» λίγο μετά τις 4 το απόγευμα την Εύβοια.

Ειδικότερα, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 16:08 κοντά στη Λίμνη Ευβοίας. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λίμνης με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα.

Όπως σημείωσε ο καθηγητής «Σεισμός μεγέθους 3.5 πριν από 20 λεπτά με επίκεντρο κοντά στο ρήγμα της Αταλάντης (κόκκινο αστέρι). Αισθητός και στην Αττική (κουκίδες στο χάρτη). Αν και βρίσκομαι στο Τόκυο παρακολουθώ τη σεισμικότητα και της Ελλάδας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση προς το παρόν δεν διαβλέπω ιδιαίτερο κίνδυνο. Εικόνα από το Ευρώ-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο»

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