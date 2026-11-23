«Εθνικός θησαυρός» ο Τζένσεν Χουάνγκ, κανένας κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια με την επιστροφή του στη Nvidia, λέει ο Τραμπ.

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της Nvidia για την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στο «τιμόνι» της εταιρείας, ο Ντόναλντ Τραμπ επικρότησε την απόφαση, τονίζοντας ότι είναι η «σωστή και πρέπουσα».

Η χώρα «χρειάζεται την ηγεσία του Τζένσεν» στη Nvidia, προκειμένου «να διασφαλίσει την επιτυχία και την ευημερία όχι μόνο της εταιρείας, αλλά της αμερικανικής οικονομίας», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτηση στο Truth Social. Ο Τραμπ πίεζε για την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ και πριν από λίγες ώρες σε ανάρτηση στην ίδια πλατφόρμα είχε εκφράσει την ελπίδα του για την επάνοδο του 63χρονου στη θέση του CEO, τονίζοντας ότι αυτό «θα ήταν το καλύτερο» για την εταιρεία και τις ΗΠΑ.

Τραμπ: Η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ δεν αποτελεί κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια

Η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει λόγο να πιστεύει ότι η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη Nvidia θέτει τον όποιο κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η ανακοίνωση της Nvidia έκανε αναφορά στην εμπλοκή της αμερικανικής κυβέρνησης κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με τον Τζένσεν Χουάνγκ.

Το διοικητικό συμβούλιο ανέφερε ότι έλαβε πληροφορίες και εκτιμήσεις από υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης των ΗΠΑ, βάσει των οποίων εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της εταιρείας «δεν συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια».

Τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «μεγάλο πατριώτη και εθνικό θησαυρό» τον Τζένσεν Χουάνγκ και συμπλήρωσε ότι η εταιρεία θα πρέπει να ολοκληρώσει την εσωτερική έρευνα αναφορικά με την τήρηση των ελέγχων εξαγωγών.

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Η ανάρτηση Τραμπ για την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη Nvidia

«Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia πήρε τη σωστή και πρέπουσα απόφαση για την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του CEO. Η χώρα χρειάζεται την ηγεσία του Τζένσεν στη Nvidia προκειμένου να διασφαλίσει την επιτυχία και την ευημερία όχι μόνο της εταιρείας, αλλά της αμερικανικής οικονομίας.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει κανένα λόγο να πιστεύει ότι η επιστροφή του Τζένσεν στη Nvidia θέτει τον όποιο κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια. Ο υπουργός Δικαιοσύνης έχει επιβεβαιώσει ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει αποδείξεις πως ενεπλάκη σε όποια παράνομη συμπεριφορά.

Σε προσωπικό επίπεδο, έχω γνωρίσει τον Τζένσεν και είναι μεγάλος πατριώτης και εθνικός θησαυρός. Παράλληλα, η Nvidia θα πρέπει να συνεχίσει τη διεξοδική εσωτερική έρευνά της για τη συμμόρφωση της εταιρείας με τους αμερικανικούς ελέγχους εξαγωγών, προκειμένου να διασφαλίσει ότι εκπληρώνει τις νομικές υποχρεώσεις της και το πατριωτικό καθήκον της να προστατεύει την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Συγχαρητήρια στον Τζένσεν, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia, τον λαό των ΗΠΑ και όλο τον κόσμο».