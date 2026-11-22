Αλλάζει προς το χειμωνιάτικο σκηνικό ο καιρός. Αναλυτικά όσα είπε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Τσουχτερό θα είναι το κρύο από την Τρίτη σε αρκετές περιοχές της χώρας μας, με τα χιόνια το ερχόμενο Σαββατοκύριακο να είναι αξιόλογα. Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου το πρωί της Δευτέρας, θα έχουμε βροχές στη δυτική Ελλάδα με αξιόλογες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής Θεσσαλίας. Μπόρες θα έχουμε και μετά το μεσημέρι στα ορεινά από τη ΒΔ Πελοπόννησο μέχρι και την Ήπειρο, αλλά και χιόνια στις κορυφές των βουνών. Επίσης φαινόμενα θα έχουμε κατά μήκος των βόρειων συνόρων της Ελλάδας, αλλά και στα νησιά του αν. Αιγαίου.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά τους 22 και 23 βαθμούς, στα βόρεια από 14 έως και 22 και στα νότια στους 23 βαθμούς. Στα ανατολικά από 20 έως 21 βαθμούς και στα δυτικά στους 21 βαθμούς.

Την Τρίτη και την Τετάρτη δεν θα έχουμε φαινόμενα, αλλά την Πέμπτη στα ΒΔ σε Κέρκυρα και Ήπειρο θα έχουμε πολύ δυνατές βροχές και προς το βράδυ θα επηρεάσουν τη δυτική και βόρεια Θεσσαλία, αλλά και τη Μακεδονία.

Την Παρασκευή θα έχουμε επίσης μια ζώνη βροχών στα δυτικά και το Σαββατοκύριακο 28/11 - 29/11 οι βροχές θα γίνουν πιο έντονες. Επίσης θα έχουμε αξιόλογες χιονοπτώσεις σε αρκετές ορεινές περιοχές ακόμη και σε ημιορεινές της βόρειας Ελλάδας και στη δυτική Μακεδονία.

Αναλυτικά ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτολγου

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