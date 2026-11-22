Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος γνωρίζουν ιδιαίτερα καλά τις δυσκολίες που δημιουργούν η νησιωτικότητα, οι μεγάλες αποστάσεις και οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες.

Με ένα ισχυρό μήνυμα για μια Ευρώπη στην οποία ούτε ένας ασθενής θα στερείται των δυνατοτήτων της σύγχρονης ιατρικής εξαιτίας του τόπου κατοικίας ή της οικονομικής του κατάστασης, πραγματοποιήθηκε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες, η εκδήλωση με τίτλο «Καρκίνος: Τεχνολογία και καινοτομία με επίκεντρο τον ασθενή, στην οποία συμμετείχε και ο Σάκης Αρναούτογλου.

Ειδικότερα, η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Σάκη Αρναούτογλου και τον Κύπριο ευρωβουλευτή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Λουκά Φουρλά, με τη συνεργασία των InfoKids και InfoHealth.

Στη συζήτηση συμμετείχαν επιστήμονες, εκπρόσωποι οργανώσεων ασθενών και προσωπικότητες της ευρωπαϊκής δημόσιας υγείας, ενώ το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, οι ευρωβουλευτές Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Νίκος Παπανδρέου, Μιχάλης Χατζηπαντέλα και Γιώργος Αυτιάς.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι σημαντικές εξελίξεις στη μοριακή διάγνωση, στην τεχνητή νοημοσύνη και στην εξατομικευμένη θεραπεία του καρκίνου, αλλά κυρίως η ανάγκη αυτές οι επιστημονικές κατακτήσεις να φτάνουν έγκαιρα και ισότιμα σε κάθε ασθενή.

Στην ομιλία του, ο Σάκης Αρναούτογλου ανέδειξε τις μεγάλες ανισότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν στην πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες υγείας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους κατοίκους των νησιωτικών, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών.

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«Η επιστήμη έχει κάνει εντυπωσιακά βήματα στην αντιμετώπιση του καρκίνου. Η μοριακή διάγνωση, η τεχνητή νοημοσύνη και η εξατομικευμένη ιατρική ανοίγουν νέους δρόμους.

Όμως, τι αξία έχει αυτή η πρόοδος όταν δεν μπορούν να επωφεληθούν από αυτήν όλοι οι πολίτες;», τόνισε και πρόσθεσε: «Τι σημαίνει για μια γυναίκα που ζει σε ένα μικρό νησί να πρέπει να ταξιδέψει εκατοντάδες χιλιόμετρα για μια εξειδικευμένη εξέταση; Τι σημαίνει για έναν ασθενή σε μια ορεινή περιοχή να μην έχει άμεση πρόσβαση σε ένα ογκολογικό κέντρο; Αυτά δεν είναι μόνο ιατρικά ερωτήματα. Είναι ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, ισότητας και ευρωπαϊκής συνοχής».

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος γνωρίζουν ιδιαίτερα καλά τις δυσκολίες που δημιουργούν η νησιωτικότητα, οι μεγάλες αποστάσεις και οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. «Η ταχυδρομική διεύθυνση ενός ασθενούς δεν πρέπει να καθορίζει τις πιθανότητές του για έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική θεραπεία. Αυτή πρέπει να είναι μια θεμελιώδης αρχή των ευρωπαϊκών πολιτικών υγείας», είπε.

Ο κ. Αρναούτογλου έθεσε ως βασική προτεραιότητα τη συνέχιση και την επαρκή χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Καταπολέμηση του Καρκίνου και μετά το 2027, με έμφαση στην πρόληψη, στον προσυμπτωματικό έλεγχο, στην έγκαιρη διάγνωση και στην ισότιμη πρόσβαση στις καινοτόμες θεραπείες.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη αξιοποίησης της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής για την ενίσχυση των νοσοκομείων και των υποδομών υγείας στις περιφέρειες, ιδιαίτερα στις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. «Η καινοτομία δεν αρκεί να αναπτύσσεται στα μεγάλα ερευνητικά κέντρα. Πρέπει να φτάνει και στο περιφερειακό νοσοκομείο. Στο τοπικό ιατρείο. Στον άνθρωπο που τη χρειάζεται», τόνισε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την παρέμβαση του, υπογράμμισε: «Στο επίκεντρο κάθε πολιτικής για τον καρκίνο πρέπει να βρίσκεται ο ίδιος ο ασθενής. Όχι μόνο ως αποδέκτης μιας θεραπείας, αλλά ως άνθρωπος με δικαιώματα, ανάγκες, αγωνίες και αξιοπρέπεια».

Και κατέληξε με το κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης: «Η καινοτομία στην υγεία έχει πραγματική αξία μόνο όταν φτάνει σε κάθε ασθενή. Η Ευρώπη που θέλουμε είναι μια Ευρώπη στην οποία κανείς δεν μένει πίσω. Ούτε λόγω της οικονομικής του κατάστασης, ούτε επειδή γεννήθηκε ή ζει μακριά από ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Μια Ευρώπη στην οποία η επιστημονική πρόοδος μετατρέπεται σε καλύτερη υγεία, περισσότερες ευκαιρίες και περισσότερη ελπίδα για όλους».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επιστήμονες και εκπρόσωποι της οργανωμένης κοινότητας των ασθενών, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες της σύγχρονης ιατρικής αλλά και τις προκλήσεις της ισότιμης πρόσβασης στην καινοτομία:

- Ο καθηγητής Παναγιώτης Μπεχράκης, πνευμονολόγος-εντατικολόγος, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Πρόληψη του Καπνίσματος (European Network for Smoking and Tobacco Prevention – ENSP).

- Ο Δρ Νικόλαος Τσούλος, βιοχημικός και διευθύνων σύμβουλος της Genekor Medical SA, με αντικείμενο τον ρόλο της μοριακής διάγνωσης και των νέων τεχνολογιών στην αντιμετώπιση του καρκίνου.

- Η Δρ Ελένη Γαλάνη, ογκολόγος, με έμφαση στην εξατομικευμένη ογκολογική θεραπεία και στη σημασία των μοριακών χαρακτηριστικών κάθε όγκου.

- Ο Δρ Βασίλης Βενιζέλος, χειρουργός Μαστού, με αντικείμενο την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού και τις σύγχρονες χειρουργικές επιλογές.

- Ο Γιώργος Καπετανάκης, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), αναδεικνύοντας τις ανισότητες στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

- Ο Γεώργιος Μαυροδημητράκης, υπεύθυνος Θεσμικών Σχέσεων της EUCOPE και εκπρόσωπος ασθενών στην Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (ESC).