Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Το ζήτημα της αναγνωρισιμότητας των αστυνομικών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και, κατ' επέκταση, της δυνατότητας απόδοσης ευθυνών σε περιπτώσεις αυθαιρεσίας επαναφέρει στο προσκήνιο η Νέα Αριστερά, εξαπολύοντας επίθεση στην κυβέρνηση για τις εκκρεμότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν σχετικά με την τοποθέτηση εμφανών διακριτικών στις στολές και τα κράνη των αστυνομικών δυνάμεων.

Το κόμμα ζητά την άμεση καθιέρωση ευδιάκριτων αριθμών αναγνώρισης στα κράνη και στις στολές των μονάδων ΥΑΤ, ΥΜΕΤ, ΔΡΑΣΗ και ΟΠΚΕ. Παράλληλα, ζητά να προβλέπονται πειθαρχικές κυρώσεις για τους αστυνομικούς που δεν συμμορφώνονται με τη σχετική υποχρέωση.

Στην ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά υποστηρίζει ότι, παρά τις επανειλημμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις για την εφαρμογή του μέτρου, η παρουσία αστυνομικών χωρίς εμφανή και ευδιάκριτα στοιχεία ταυτοποίησης εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων και αστυνομικών επιχειρήσεων.

Αναλυτικά:

«Αλήθεια, πόσες φορές πρέπει να ανακοινώσει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ότι θα μπουν διακριτικά στα κράνη των ΜΑΤ; Έως ώρας τρεις… Το 2010, 2019 και 2021. Δεκαέξι χρόνια μετά, διμοιρίες των ΜΑΤ κατεβαίνουν στους δρόμους χωρίς διακριτικά, ή αν έχει κάποιος είναι γραμμένο με μαρκαδόρο, ασκούν βία σε διαδηλωτές και διαδηλώτριες και μετά ψάχνονται να βρουν ποιος το έκανε στηριζόμενοι στις καταγραφές από τα κινητά των ίδιων των διαδηλωτών.

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Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει αφήσει συνειδητά να εξελίσσεται με αυτόν τον τρόπο η κατάσταση. Τον Δεκέμβρη του 2025 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης διαβεβαίωνε ότι «μπαίνουν διακριτικά». Τον Ιούλιο έλεγε ότι ισχύουν και εφαρμόζονται. Τον Οκτώβριο το αποκαλούσε «τεχνικό» ζήτημα και εγκαλούσε τον δημοσιογράφο Χρήστο Αβραμίδη που επέμενε να «μάθει να σέβεται». Και αφού οι διαδηλώτριες έπεσαν αιμόφυρτες στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, βρήκε ότι η αστυνομία τα πήγε «στο μεγαλύτερο ποσοστό υποδειγματικά, άψογα».

Η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας κατέγραψε τον Ιούνιο ότι χωρίς εμφανή διακριτικά, δεν υπάρχει λογοδοσία. Από το 2019 έως το 2025 οι εισαγγελίες ερεύνησαν 181 υποθέσεις παραβιάσεων από όργανα της τάξης, και υπήρξαν μόλις 7 καταδίκες. Ένας αστυνομικός χωρίς αριθμό ξέρει ότι είναι πολύ δύσκολο να λογοδοτήσει. Αυτή την αστυνομία έχτισε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και αυτή καλύπτει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Η Νέα Αριστερά ζητά να μπουν διακριτικά τώρα στα κράνη και τη στολή των ΥΑΤ, Υ.ΜΕ.Τ, της ΔΡΑΣΗ και της ΟΠΚΕ και παράλληλα να παραπέμπεται σε πειθαρχικό όποιος αστυνομικός αρνείται να συμμορφωθεί».