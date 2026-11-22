Το μπουκάλι κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου, δίχως να βρει στόχο.

Στη σύλληψη ενός 61χρονου οπαδού του Ηρακλή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την ΑΕΚ για την GBL στο Ιβανώφειο της Θεσσαλονίκης το Σάββατο 21/11 προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές.

Συγκεκριμένα, μετά το πέρας του πρώτου ημιχρόνου, εκτόξευσε πλαστικό μπουκάλι με νερό σε παίκτη της Ένωσης, την ώρα που ο τελευταίος αποχωρούσε προς τα αποδυτήρια. Το μπουκάλι κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου, δίχως να βρει στόχο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία και εντοπίστηκε 61χρονος ημεδαπός, ο οποίος, συνελήφθη, χθες (22-11-2026), για παράβαση του Νόμου περί αθλητισμού.

Ειδικότερα, ο 61χρονος κατά τη διάρκεια διεξαγωγής αγώνα καλαθοσφαίρισης και μετά το πέρας του πρώτου ημιχρόνου, κατά την αποχώρηση παίχτη προς τα αποδυτήρια, εκτόξευσε εναντίον του πλαστικό μπουκάλι με νερό το οποίο κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου, δίχως να βρει στόχο. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης».